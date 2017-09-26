Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) набрала 12,6% голосов на выборах в бундестаг. «АдГ» стала третьей по значению фракцией в парламенте Германии и будет использовать трибуну для пропаганды своих взглядов — нацистских с точки зрения одних немцев, и националистических — с точки зрения других. Что же это за партия?



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Молодая партия

«Альтернатива для Германии» — партия очень молодая. Она была основана в 2013 году в Берлине евроскептиками в знак протеста против выделения миллиардной помощи для спасения греческой экономики. Основателями «АдГ» стали известный экономист Бернд Лукке (покинул партию спустя два года), политик Александер Гауланд и бывший редактор отдела политики Frankfurter Allgemeine Zeitung Конрад Адам.

В том же году партия сделал попытку пробиться в бундестаг, но, получив 4,7%, не преодолела пятипроцентный барьер для попадания в парламент. А вот в местных выборах «АдГ» добивалась больших успехов — в ландтаге Бранденбурга она получила 12,2%, в земельном парламенте Тюрингии — 10,6%, в ландтаге Саксонии 9,7%, а в либеральном Берлине — 14,2%.

На выборах в парламент Германии в минувшее воскресенье «Альтернатива для Германии» получила 12,6% голосов избирателей и 94 места в бундестаге, став третьей по значению фракцией.



Один из участников демонстрации против прохождения «Альтернативы для Германии» в бундестаг держит плакат «13% — это позор». 25 сентября 2017 года, Берлин, Германия. Фото: Reuters

Спорная программа

Программу «Альтернативы для Германии» называют ксенофобской, нацистской и популистской. Мы выбрали самые критикуемые ее тезисы.

«Альтернатива для Германии» выступает с довольно популярным лозунгом «Хватит кормить страны Европы с нестабильной экономикой». Они предлагают прекратить практику вливания многомиллиардных кредитов без шансов на их возвращение в бедные страны — как это было с Кипром, Грецией или Португалией. По мнению «АдГ», это девальвирует евро и разрушает экономику ЕС. В качестве крайних мер ультраправые называют проведение народного референдума об отказе от евро или даже выходе из Евросоюза.

«АдГ» также упрекают в том, что они выступают против феминизма, абортов и ЛГБТ-сообщества: «они запрещают людям разного пола и сексуальной ориентации выбор их личной жизни» и «хотят опустить женщину до роли матери и рисковать жизнями женщин при нелегальных абортах».

На самом деле, в программе «Альтернативы для Германии» нет таких тезисов.

«Вступление в брак, воспитание детей, а также желание проводить с ними много времени снова должны стать всеобщей целью», — говорят авторы программы, считая, что уважение к традиционной семье все больше и больше теряется в Германии.

«Неправильно понятый феминизм ценит только женщин в трудовой жизни, но не женщин, которые являются „только“ матерями и домохозяйками. Эти женщины часто испытывают более низкое признание в обществе и неблагоприятное положение в финансовом плане», — этот тезис тоже нельзя назвать вызовом феминизму, так же как и призыв к «прекращению дискриминации матерей-домохозяек».



Один из предвыборных плакатов «АдГ». «Новые немцы? Спасибо, справимся сами». Фото: designtagebuch.de

На обвинения сторонников абортов в «АдГ» парируют статистикой: на 700 тысяч выживших новорожденных в Германии приходятся около 100 тысяч прерываний беременности. При этом лишь от трех до четырех процентов их имеют медицинское или криминологическое обоснование, а во всех других случаях беременные женщины после консультации получают справку, дающую право на прерывание беременности по социальным причинам.

«Мы требуем, чтобы в рамках консультаций для беременных приоритетной целью

была защита нерожденной жизни. Будущие родители и одинокие нуждающиеся матери должны получать финансовую и иную помощь перед родами и после них, чтобы они могли решиться сохранить ребенка», — говорится в программе «АдГ» с примечанием, что нельзя выставлять аборты «незначительным событием, оказывая им государственную поддержку или тем более объявить их частью прав человека».

Что касается обвинений в притеснении ЛГБТ-сообщества, то одна из нынешних лидеров «Альтернативы для Германии», Алиса Вейдель — лесбиянка, живущая в открытом браке с 35-летним швейцарским кинопродюсером Сарой Боссард, уроженкой Шри-Ланки, которую удочерили граждане Швейцарии. Пара воспитывает двух детей. Но при этом «АдГ» одной из первых выступила с критикой легализации однополых браков.

«Мы решительно выступаем против одностороннего акцента на гомосексуальность и транссексуальность в процессе школьных занятий. Мы также против идеологического влияния на школьников в рамках „гендерного мейнстриминга“. Традиционная картина семьи не должна разрушаться. Наши дети не должны стать в школе марионетками сексуальных предпочтений в руках громогласного меньшинства… Также АдГ требует не допускать ранней сексуализации детей в яслях, детских садах и школах, чтобы не провоцировать в сознании детей неопределенность насчет их сексуальной самоидентификации», — в программе «Альтернативы для Германии» есть только два пункта, касающийся сексуальных меньшинств — и оба касаются детей.

Но самая острая критика в адрес «АдГ» касается их антимигрантской и антиисламской политики. «АдГ» хочет ввести стрельбу на немецких границах. Она не признает страданий тех, кто ищет защиты, и подходит к ним с требованиями насилия, а не с эмпатией", — утверждают противники ультраправых.

И в самом деле, «Альтернатива для Германии» считает сегодняшний уровень защиты внешних европейских границ недостаточным и требует расширения полномасштабной защиты границ немецкого государства под эгидой федеральной полиции.

«Следует вернуть на внешние немецкие границы пограничные переходы, готовые к работе, которые можно будет быстро ввести в действие при возникновении угроз. Для защиты открытых границ следует по примеру Австрии привлечь служащих бундесвера и при необходимости установить защитные ограждения или аналогичные барьеры», — говорится в программе.



Мусульманка прохоидт мимо предвыборного плаката «АдГ» «Стоп исламизации» в пригороде Дуйсбурга. 13 сентября 2017 года. Фото: Reuters

По мнению «АдГ» это необходимо сделать для прекращения притока нелегальных беженцев. В то же самое время в партии не выступают против миграции в принципе, но считают, что Германия должна принимать квалифицированных мигрантов из третьих стран. Также в «АдГ» уверены, что стоит оказывать помощь развивающимся странам для того, чтобы люди «получили перспективу для достойной жизни у себя на родине», поскольку «эмиграция вследствие экономических неурядиц не решает проблем в своей стране».

В «Альтернативе для Германии» считают, что политика мультикультурализма себя не оправдала: многие беженцы не ходят изучать немецкий язык и интегрироваться в общество Германии — особенно это касается, по их мнению, мигрантов-мусульман.

«Мы выступаем против практики исламского вероисповедания, которая направлена против свободного демократического правопорядка, против наших законов и против христианской гуманистической основы нашей культуры. Законы шариата несовместимы с нашим правопорядком и нашими ценностями», — говорится в программе партии.

В партии призывают остановить финансирование строительства мечетей из-за рубежа и ввести запрет на ношение паранджи. В «АдГ» также считают, что критика ислама (как впрочем и других религий) допустима, имамы должны проходить обучение, а уроки ислама в школах — на немецком языке, а наличие особых прав для школьников-мусульман отвергают.



Один из предвыборных плакатов «Альтернативы для Германии». «Бурка (один из видов мусульманской одежды для женщин — прим. TUT.BY)? Нам нравится бикини». Фото: Reuters

Среди других предложений партии — ограничить власть партий, сократить депутатский корпус на федеральном и земельном уровнях, изменить структуру министерств, ограничить правление канцлера двумя сроками и ввести прямые выборы президента.

Скандальные заявления

Но «АдГ» критикуют не столько за программу, которую многие не читали, сколько за заявления ее политиков.

В 2016 году один из лидеров партии Александер Гауланд заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, что темнокожий футболист сборной ФРГ по футболу Жером Боатенг не пользуется доверием со стороны местного населения.

«Он нравится людям как игрок. Однако они не хотят иметь соседей таких, как Боатенг», — сказал Гауланд. Такое высказывание осудили не только поклонники и игроки «Баварии» (именно в этой команде играет Боатнег), но министр юстиции Германии.



Александер Гауланд. Фото: Reuters

А в сентябре этого года Гауланд призвал гордиться «достижениями вермахта» в обеих мировых войнах.

«Нам не надо больше ставить в укор эти 12 лет (период национал-социализма в Германии. — прим. TUT.BY). Они уже не касаются нашей идентичности». Гауланд заметил, что не отрицает уничтожения нацистами 6 миллионов евреев (такие заявления уголовно наказуемы в ФРГ. — прим. TUT.BY), но сделал акцент на том, что во всем была «виновата система», а не простые солдаты.

Годом ранее лидер фракции «АдГ» в земле Мекленбург Лейф-Эрик Хольм в день народного траура, в который принято отдавать дань памяти всем павшим солдатам, подчеркнул , что он и его партия в этот день поминают только немецких солдат. «Это наш долг перед немецкими солдатами, которые шли на войну независимо от того, правильная эта война или нет», — заявил он буквально, подчеркнув, что тем самым он отметает неуместную политкорректность.

Но не всем подобные высказывания сходят с рук. Бьорна Хеке, возглавлявшего региональное отделение партии в федеральной земле Тюрингия, исключили из «Альтернативы для Германии». Причиной исключения Хеке стала его критика памятника жертвам Холокоста в центре Берлина.

«Немцы — единственная нация, поставившая в центре своей столицы памятник собственному стыду», — сказал Хеке, призвав в корне изменить отношение страны к собственному прошлому. «До сих пор наше моральное состояние соответствует расположению духа полностью побежденного народа», — добавил он.

А два депутата от «Альтернативы для Германии» Маркус Прецель и Беатрикс фон Шторх были вынуждены покинуть Европарламент (первый — был исключен, вторая — ушла добровольно) из-за высказываний по поводу миграционного кризиса. В частности, Прецель заявил , что границу Германии надо защищать «с оружием в руках в качестве последнего средства».

Жесткие меры, предлагаемые «АдГ» в отношении мигрантов, тем не менее не помешали одному из ее лидеров Алисе Вейдель брать на работу нелегалов. Как сообщают немецкие СМИ , у политика в качестве домработницы работала беженка из Сирии.



Алиса Вейдель. Фото: Reuters

Вейдель также стала участницей крупного скандала и судебного разбирательства из-за высказываний о политкорректности. «Политическую корректность нужно отправить на свалку истории», — сказала она в своем выступлении.

«Ну ладно, политкорректность осталась в прошлом. Давайте будем некорректны! В этом нацистская шмара права», — так отреагировал на ее слова ведущий сатирической программы «Экстра Драй» («extra 3») телекомпании NDR Кристиан Эринг.

Алиса Вейдель подала в суд , однако тот ее доводам не внял, сославшись на то, что сатира, пусть и чрезмерная, по немецким законам разрешена.

«В широких кругах немецкого общества „АдГ“ расценивается как правая или ультраправая партия», — объяснил суд правомерность использования прилагательного «нацистская». Что касается слова «шмара», то оно использовалось, потому что описывалась женщина, и из содержания сатирического сообщения было понятно, что эта характеристика не соответствует действительности.

После выборов

«АдГ» получила гораздо более высокий результат на выборах, чем предсказывали опросы общественного мнения. Больше всего партия получила поддержки в восточных районах Германии, где набрала 21,5% голосов, став второй по популярности в регионе после альянса ХДС/ХСС Ангелы Меркель.



Инфографика: The Guardian

Как сообщает DW , типичным избирателем «Альтернативы для Германии». является мужчина от 30 до 44 лет, преимущественно из Восточной Германии, без высшего образования. Активнее всего за «Альтернативу» голосовали рабочие (19%). Крупным ресурсом правых популистов стали те, кто не ходил на прошлые выборы: 1,2 миллиона человек. По разным оценкам, от 700 тысяч до миллиона избирателей «АдГ» — это бывшие сторонники ХДС/ХСС, которые на этот раз отдали свой голос другой партии в знак протеста.

Успех «АдГ» вписывается в общеевропейскую тенденцию роста влияния правопопулистских партий, таких как «Национальный фронт» во Франции, «Партия свободы» в Нидерландах, «Австрийская партия свободы» в Австрии и «Лига Севера» в Италии. А в Восточной Европе партии такого типа уже пришли к власти: «Фидес» в Венгрии и «Право и справедливость» в Польше.



Один из предвыборных плакатов «АдГ», рассчитанный на русскоязычных немцев — с ошибками. Фото: Twitter / @Lndcalling

В Беларуси ближайшим идеологическим союзником «Альтернативы для Германии» является Либерально-демократическая партия. Ее председатель Сергей Гайдукевич направил от имени партии поздравления не только победителю выборов в бундестаг — ХДС, но и поздравил партию «Альтернатива для Германии» с успешным участием в выборах.

Однако скандалы не перестают преследовать «АдГ» как до выборов, так и после. Один из лидеров «Альтернативы для Германии» Фрауке Петри заявила о том, что не войдет во фракцию партии в парламенте. Еще через день она заявила о своем выходе из партии, позже с аналогичным заявлением выступил ее муж Маркус Прецель (да-да, тот самый которого исключили из Европарламента). Справедливости ради отметим, что подобные заявления Петри делала и раньше — в апреле 2017 года она уже заявляла , что покидает партию.



Маркус Прецель и Фрауке Петри. Фото: Reuters

Свое решение после выборов Петри мотивировала «разногласиями с радикальным крылом партии». В ответ на это Александер Гауланд и Алиса Вейдель заявили, что партия смягчит свою риторику .

В любом случае отношения внутри партии «АдГ» особой прочностью не отличаются, и это будет иметь большое значание для избирателей: электоральный прорыв отличается от электорального постоянства.