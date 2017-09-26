Власти Ирака собрались забрать у курдов нефть и аэропорты

Премьер Ирака потребовал от властей Иракского Курдистана к пятнице передать контроль над международными аэропортами региона. Парламент страны призвал провести войсковую операцию и отобрать у курдов нефтяные месторождения в Киркуке.



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Как сообщает агентство Reuters , парламент Ирака в среду принял обращение к премьер-министру Хайдеру аль-Абади с просьбой отправить вооруженные силы в провинцию Киркук, чтобы взять под контроль нефтяные месторождения. Так законодатели рассчитывают сохранить под контролем центрального правительства районы, которые курды после проведенного в понедельник референдума считают частью своего нового государства.

Хотя провинция Киркук не является частью курдской автономии, де-факто она контролируется курдскими военизированными отрядами пешмерга. Именно они отражали попытки вторжения в Киркук боевиков «Исламского государства».

Также парламентарии потребовали у премьера привлечь к суду главу Иракского Курдистана Масуда Барзани и проинформировать послов иностранных государств о необходимости закрыть дипломатические представительства в регионе, указывает телеканал Al Arabiya .

Сам аль-Абади в ходе выступления в парламенте потребовал от курдов отменить результаты референдума и начать переговоры об урегулировании ситуации. Также он выдвинул ультиматум властям Курдистана, потребовав до пятницы передать иракским силам безопасности контроль над международными аэропортами региона. В случае отказа аль-Абади пригрозил запретом на полеты иностранных авиакомпаний в мятежный регион и закрытием воздушного пространства.

«Мы не намерены обсуждать результаты референдума. Если они хотят вести переговоры, то пусть отменят результаты голосования», — заявил аль-Абади.

Курдские власти уже отреагировали на заявления иракских властей. Министр транспорта Курдской автономии Мовлуд Мурад заявил, что контроль над международными аэропортами в городах Эрбиль и Сулеймания останется под контролем курдов, поскольку это необходимо для дальнейшей борьбы с боевиками «Исламского государства».

Референдум о независимости прошел в Курдистане в понедельник, несмотря на протесты властей Ирака, Турции и Ирана, а также настоятельные просьбы США отменить голосование. Курдские власти заявили, что результаты референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей выступили за независимость региона, станут сигналом для начала политических​ консультаций с Багдадом о мирном отделении Курдистана.

Заявление, осуждающее курдский референдум, 27 сентября принял и парламент Ирана, сообщает телеканал Al Sumaria . 210 депутатов посчитали голосование предпосылками для разделения Ирака. Учитывая поддержку курдского референдума Израилем, парламент призвал правительство Ирана сотрудничать с властями Ирака, чтобы предотвратить любое новое «сионистское приключение» в Ираке.

Как ранее указывал РБК арабист и преподаватель ВШЭ Леонид Исаев, референдум в Иракском Курдистане - это всего лишь «шантаж» со стороны Барзани и попытка выторговать себе более выгодные условия: «как минимум обрасти новыми территориями — присоединить к себе Киркук», — объяснил он.