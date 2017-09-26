В Сеуле заявили о размещении стратегических сил США в стране с конца года

Власти США разместят в районе Корейского полуострова стратегические силы на ротационной основе в ответ на растущую военную угрозу со стороны Северной Кореи. Вооружения будут размещены уже в конце этого года, заявил Чон Ы Ён, начальник управления национальной безопасности в Администрации президента Южной Кореи. Об этом сообщает агентство Yonhap .

Президент Мун Чжэ Ин договорился с президентом Дональдом Трампом о расширении американского военного присутствия на полуострове на полях Генассамблеи ООН ранее в сентябре, напоминает агентство.

«Размещение начнется уже в конце этого года, оно поможет нам усилить наш оборонный потенциал», — заявил советник президента. Какие именно стратегические силы будут размещены на полуострове, чиновник не уточнил.

Заявления прозвучали на совещании с участием президента Южной Кореи и членов правящей Демократической партии. Ее представитель рассказал журналистам, что в Администрации президента заявили, что Вашингтон предоставил письменные обещания разместить стратегические силы.

Пресс-служба Белого дома в начале сентября сообщила, что Трамп одобрил поставку вооружений в Южную Корею «на много миллиардов долларов». В Вашингтоне и Сеуле сошлись во мнении, что ракетно-ядерная программа КНДР представляет серьезную угрозу миру и безопасности в регионе.

В Северной Корее 3 сентября сообщили об успешном испытании термоядерной бомбы. Это ядерное испытание стало шестым в истории страны. В Сеуле оценили мощность заряда в 100 кт, эксперты американского Университета Джона Хопкинса говорили о 250 кт.