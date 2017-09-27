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Во время удара ВВС США в Кабуле одна из ракет "дала сбой", погибли мирные жители
27.09.2017 23:21 — Новости Мира | Tut.by
ВВС США нанесли авиаудар по боевикам движения «Талибан», обстрелявшим территорию близ аэропорта столицы Афганистана. Пресс-служба миссии НАТО «Решительная поддержка» (Resolute Support)
Как подчеркнули в пресс-службе, боевики открыли огонь из минометов, также были задействованы террористы-смертники. Афганское подразделение быстрого реагирования совместно с ВВС США нанесло авиаудар по экстремистам.
«К сожалению, одна из ракет дала сбой, что повлекло потери среди мирного населения», — говорится в сообщении. Миссия не уточняет число погибших или пострадавших в результате бомбардировки, по факту инцидента начато расследование.
Ранее сообщалось, что боевики обстреляли район недалеко от аэропорта в Кабуле вскоре после прибытия в афганскую столицу министра обороны США Джеймса Мэттиса и генсека НАТО Йенса Столтенберга. По сведениям телеканала «Толо ньюс», один человек погиб, еще четверо получили ранения.
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В пресс-службе миссии НАТО сообщили, что одна из ракет дала сбой.
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