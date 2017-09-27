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Ущерб 800 млн долларов. В Украине на горящем складе перестали взрываться снаряды, пожар не потушен
28.09.2017 00:29 — Новости Мира | Tut.by
Ситуацию на
Секретарь парламентского комитета Иван Винник оценил ущерб от пожара в 800 млн долларов, сообщает
По оценке Министерства обороны, в результате пожара уничтожено около 30% снарядов на складе, остальные уцелели, так как находятся в подземных хранилищах.
Сообщается, что из близлежащих населенных пунктов эвакуировали около 30 тысяч человек.
Расследованием причин пожара займется СБУ. В Украине выдвигаются версии, что возгорание возникло из-за диверсии, а незадолго до пожара на склады с беспилотника
Президент страны петр порошенко поручил СНБО принять меры, чтобы не допустить повторения.
"Какая бы то ни была конечная ответственность, диверсионная группа, мы должны научиться защищать наши стратегические объекты от диверсионных групп. Есть другие версии, значит будем привлекать к ответственности тех, кто будет по другим версиям. Эта тенденция представляет угрозу для национальной безопасности", - сказал президент.
Он тажке отдал приказ усилить оборону стратегических объектов, передает
Минобороны Украины публикует видео последствий пожара и взрывов снарядов.
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Ситуацию на загоревшемся вечером 26 сентября складе боеприпасов в украинском городе Калиновка удалось стабилизировать.
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