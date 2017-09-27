Ущерб 800 млн долларов. В Украине на горящем складе перестали взрываться снаряды, пожар не потушен

Ситуацию на загоревшемся вечером 26 сентября складе боеприпасов в украинском городе Калиновка удалось стабилизировать. Снаряды перестали взрываться, однако пожар потушить пока не получилось. Площадь складов составляет 60 гектаров. На складе хранятся 188 тыс. тонн боеприпасов, в том числе ракеты РСЗО «Смерч», «Ураган» и «Град».



Огонь и дым над складом боеприпасов в Калиновке, Украина, 27 сентября 2017 года. Фото: Reuters



Военная техника на дороге у Калиновки, где горит склад боеприпасов. Фото: Reuters

Секретарь парламентского комитета Иван Винник оценил ущерб от пожара в 800 млн долларов, сообщает УНН . По его словам, ориентировочно именно на такую сумму сгорело снарядов.



Разрушенный пожаром дом в Калиновке, Украина, 27 сентября 2017 года. Фото: Reuters



Солдаты Нацгвардии проходят мимо поврежденного снарядом автомобиля возле Калиновки, Украина, 27 сентября 2017 года. Фото: Reuters

По оценке Министерства обороны, в результате пожара уничтожено около 30% снарядов на складе, остальные уцелели, так как находятся в подземных хранилищах.



Огонь и дым над складом боеприпасов в Калиновке, Украина, 27 сентября 2017 года. Фото: Reuters



Фото: dsns.gov.ua

Сообщается, что из близлежащих населенных пунктов эвакуировали около 30 тысяч человек.



Люди садятся в автобус во время эвакуации из-за пожара на складе боеприпасов в украинской Калиновке 27 сентября 2017 года. Фото: Reuters



Эвакуированных людей разместили в здании школы. Фото: Reuters

Расследованием причин пожара займется СБУ. В Украине выдвигаются версии, что возгорание возникло из-за диверсии, а незадолго до пожара на склады с беспилотника сбросили взрывное устройство.







Снаряды у частных домов в Калиновке, Украина 27 сентября 2017 года. Фото: dsns.gov.ua

Президент страны петр порошенко поручил СНБО принять меры, чтобы не допустить повторения.

"Какая бы то ни была конечная ответственность, диверсионная группа, мы должны научиться защищать наши стратегические объекты от диверсионных групп. Есть другие версии, значит будем привлекать к ответственности тех, кто будет по другим версиям. Эта тенденция представляет угрозу для национальной безопасности", - сказал президент.

Он тажке отдал приказ усилить оборону стратегических объектов, передает 112.ua .

Минобороны Украины публикует видео последствий пожара и взрывов снарядов.



Фото: dsns.gov.ua