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Трамп пообещал американцам "историческое снижение налогов"

28.09.2017 06:36 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США представил планы налоговой реформы. Он предложил существенно снизить налоги и упростить законодательство, чтобы вернуть рабочие места и благосостояние в Америку.


Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп в среду, 27 сентября, в Индианаполисе представил планы налоговой реформы, пообещав «историческое снижение налогов для американского народа». «Наша нынешняя налоговая система является огромным бременем, препятствующим экономическому росту в Америке», — заявил он. Трамп пообещал «снизить налоги для среднего класса, упростить налоговое законодательство и сделать его более справедливым для простых американцев». «Мы собираемся вернуть обратно рабочие места и благосостояние, которые, как думают многие американцы, навсегда покинули нашу страну», — сказал глава Белого дома, выступая в Индианаполисе.

Так, предлагается увеличить необлагаемый налогами минимум доходов супругов до 24 тысяч долларов в год. Налоговая система, согласно планам Трампа, нужно упростить так, чтобы в результате вместо семи остались три ставки подоходного налога в размере 12, 25 и 35 процентов. В настоящее время максимальная ставка составляет 39,6 процента. Эти изменения касаются федеральных налогов. Американцы платят еще местные налоги и на уровне штата, однако на них федеральные власти не могут влиять.

Снижение корпоративного налога, отмена налога на наследство

В ходе налоговой реформы планируется снизить корпоративный налог с нынешних 35 до 20 процентов. Трамп хотел снижения до 15 процентов, однако уступил республиканцам. По его словам, этот налог в результате не должен быть выше 20 процентов, об этом он «не собирается вести переговоры».

Кроме того, планируется отменить налог на наследство, если речь идет о наследовании семейных предприятий. Президент также намерен создать условия для того, чтобы выведенный из страны капитал вернулся в США. «Сейчас мы наказываем компании, которые работают в США. Это должно прекратиться», — сказал он. По словам Трампа, «налоги будут снижены для предприятий, которые производят в США».

Президент США заявил, что предлагаемая им реформа «не принесет ему лично выгоды, хотя даст определенные преимущества богатым людям». Последняя крупная налоговая реформа в США была проведена в 1986 году.

 
 
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Президент США представил планы налоговой реформы. Он предложил существенно снизить налоги и упростить законодательство, чтобы вернуть рабочие места и...

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