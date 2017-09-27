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В Сирии рассмотрят "другие варианты" против присутствия США, если дипломатия не сработает
28.09.2017 07:22 — Новости Мира | Tut.by
Правительство Сирии намерено решить вопрос присутствия США в Сирии дипломатическим путем, но готово рассмотреть другие меры, если дипломатия окажется бессильной. Об этом заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем в интервью телеканалу
«Мы будем стучаться во все дипломатические двери, потому что американское военное присутствие в Сирии незаконно. На него нет согласия сирийского правительства. Когда дипломатия окажется бессильной, мы рассмотрим другие варианты», — сказал он.
По словам Муаллема, правительство Сирии будет действовать в рамках суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии.
«Американцы пришли к нам, а не мы к ним», — добавил он.
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Глава МИД Сирии Валид Муаллем подчеркнул, что присутствие американских военных незаконно, потому что не согласовано с правительством страны.
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