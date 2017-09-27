Правительство Сирии намерено решить вопрос присутствия США в Сирии дипломатическим путем, но готово рассмотреть другие меры, если дипломатия окажется бессильной. Об этом заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем в интервью телеканалу RT , запись которого была опубликована в среду вечером.

«Мы будем стучаться во все дипломатические двери, потому что американское военное присутствие в Сирии незаконно. На него нет согласия сирийского правительства. Когда дипломатия окажется бессильной, мы рассмотрим другие варианты», — сказал он.

По словам Муаллема, правительство Сирии будет действовать в рамках суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии.

«Американцы пришли к нам, а не мы к ним», — добавил он.