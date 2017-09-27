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МИД России предложил опубликовать запись беседы Грибаускайте и Путина

28.09.2017 08:11 — Новости Мира | Tut.by  
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Министерство иностранных дел России предложило обнародовать запись беседы президента Литвы Дали Грибаускайте и президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предложение последовало после того, как глава Литвы заявила о том, что российский президент выдвинул ей список требований на встрече в 2010 году

«Мы уже заявляли, что это не соответствует действительности. Более того, сразу же предложили Вильнюсу обнародовать запись той беседы, опровергающую литовские инсинуации. Однако реакции не последовало. Хотя это и понятно. Подобного рода провокационные утверждения, не имеющие ничего общего с реальными фактами, не делают чести литовскому руководству. Нельзя самоутверждаться за счет явного подлога», — отметили в МИД России.

Напомним, в сентября Даля Грибаускайте сообщила о том, что она получила список требований, которые должна выполнить Литва на первой же встрече с Владимиром Путиным.

«С самой первой встречи с господином Путиным я получила список требований, которые должна выполнять Литва: не строить атомную станцию, обязательно сотрудничать с ними и т.д. Это было не предложение дружить или сотрудничать — или ты становишься на колени и выполняешь, или ты являешься врагом», — заявила президент Литвы. Она отметила, что не могла принять «такое отношение».

Позже эту информацию опроверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

 
 
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Предложение последовало после того, как глава Литвы заявила о том, что российский президент выдвинул ей список требований на встрече в 2010 году.

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