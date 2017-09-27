Порошенко: За трагедию в Калиновке нужно наказать

На заседании военного кабинета по ситуации в Калиновке президент Украины Петр Порошенко призвал глав силовых и правоохранительных ведомств найти и наказать виновных в трагедии в Винницкой области, сообщает «Корреспондент» со ссылкой на пресс-службу главы государства.



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«Мы должны научиться защищать наши стратегические объекты от диверсионных групп. Есть другие версии? Значит будем привлекать к ответственности тех, кто будет (виновен − ред.) по другим версиям», − заявил президент обращаясь к руководителям Генпрокуратуры, СБУ и Национальной полиции.

Он также сообщил, что отдал приказ министру обороны Украины Степану Полтораку об усилении обороны стратегических объектов и попросил членов военного кабинета тщательно подготовиться к заседанию СНБО, на котором будут приняты меры по недопущению повторения трагедии.

«Эта тенденция представляет угрозу для национальной безопасности и я просил бы тщательно подготовиться к заседанию СНБО для того, чтобы нами были приняты исчерпывающие меры в кратчайшие сроки, чтобы не допустить повторения», − отметил Порошенко.

Напомним, вечером 26 сентября на арсенале Вооруженных сил Украины в Калиновке (Винницкая область) вспыхнул пожар . Площадь складов составляет 60 гектаров. На складе хранятся 188 тыс. тонн боеприпасов, в том числе ракеты РСЗО «Смерч», «Ураган» и «Град». Взрывы настолько масштабны, что их видели из самолета «Белавиа», который следовал над Винницей в Минск из Ларнаки. Ориентировочная сумма ущерба — 800 млн долларов .

Еще одним из важных последствий взрыва является то, что пожар в на складе произошел после докладов Amnesty International и OCCRP по участию Украины в незаконных схемах по поставкам оружия.

Это уже третий за последнее время крупный пожар на военных складах, приведший к огромным потерям боеприпасов.

Пожар на арсенале в Сватово произошел 29 октября 2015 года. Там хранилось около 3,5 тыс. т боеприпасов для реактивных систем залпового огня «Град», «Смерч» и «Ураган». Площадь пожара только на территории военного объекта составляла около 9 тыс. кв. м. В результате происшествия более 50 человек пострадали, четверо погибли.

Еще один крупнейший пожар на складе боеприпасов произошел меньше чем через полгода — в Балаклее в марте 2017. В радиусе 10 км вокруг склада было эвакуировано 36 тыс. жителей, 40-километровая зона над местом происшествия объявлялась бесполетной. По официальной версии, причиной пожара была диверсия, в то же время оппозиция высказывала мнение, что взрыв мог быть организован для того, чтобы скрыть хищение вооружений. Склад боеприпасов в Балаклее, рассчитанный на 150 тыс. т боеприпасов, считался одним из крупнейших в Европе. В результате ЧП было уничтожено около 70% боеприпасов, в Верховной раде озвучивалась цифра ущерба на сумму 1 млрд долларов.