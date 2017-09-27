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Порошенко: За трагедию в Калиновке нужно наказать
28.09.2017 08:35 — Новости Мира | Tut.by
На заседании военного кабинета по ситуации в Калиновке президент Украины Петр Порошенко призвал глав силовых и правоохранительных ведомств найти и наказать виновных в трагедии в Винницкой области, сообщает
«Мы должны научиться защищать наши стратегические объекты от диверсионных групп. Есть другие версии? Значит будем привлекать к ответственности тех, кто будет (виновен − ред.) по другим версиям», − заявил президент обращаясь к руководителям Генпрокуратуры, СБУ и Национальной полиции.
Он также сообщил, что отдал приказ министру обороны Украины Степану Полтораку об усилении обороны стратегических объектов и попросил членов военного кабинета тщательно подготовиться к заседанию СНБО, на котором будут приняты меры по недопущению повторения трагедии.
«Эта тенденция представляет угрозу для национальной безопасности и я просил бы тщательно подготовиться к заседанию СНБО для того, чтобы нами были приняты исчерпывающие меры в кратчайшие сроки, чтобы не допустить повторения», − отметил Порошенко.
Напомним, вечером 26 сентября на арсенале Вооруженных сил Украины в Калиновке (Винницкая область)
Еще одним из важных последствий взрыва является то, что пожар в на складе произошел после докладов
Это уже третий за последнее время крупный пожар на военных складах, приведший к огромным потерям боеприпасов.
Пожар на арсенале
Еще один крупнейший пожар на складе боеприпасов произошел меньше чем через полгода —
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"Мы должны научиться защищать наши стратегические объекты от диверсионных групп. Есть другие версии? Значит будем привлекать к ответственности тех, кто будет...
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