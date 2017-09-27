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Ryanair аннулирует еще 400 тысяч билетов на рейсы, стоявшие в расписании до середины марта

28.09.2017 09:21 — Новости Мира | Tut.by  
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Ryanair продлевает отмену рейсов до середины марта. За это время под сокращение попадут 400 000 забронированных билетов, сообщается на сайте лоукостера.


Отмена броней будет производиться в период с 17 ноября этого года до 18 марта 2018 года.

Как заверяет перевозчик, сокращения, в основном, коснуться рейсов, которые в это период имеют нулевые заказы, и менее 1% из 50 миллионов клиентов, которых Ryanair перевезет этой зимой.

Лоукостер обещает всем, кто получит электроное письмо-уведомление об отмене рейса, предоставить возможность выбрать альтернативный рейс (в период от 5 недель до 5 месяцев) или получить полное возмещение стоимости авиабилетов. Также все они получат ваучер на поездку в размере 40 евро (€ 80), который позволит забронировать — в течение октября — рейс на любую услугу Ryanair в период с октября по март 2018 года.

В компании заявили, что такой шаг обойдется ей в 25 миллионов евро, но устранит риск дальнейших массовых отмен рейсов.

На сайте лоукостера опубликован список из 34 маршрутов, которые полностью отменяют на весь указанный период. Среди них рейсы из Варшавы в Гданьск и Вроцлав, 8 рейсов из Трапани, 5 рейсов из Гамбурга, 4 маршрута из Софии и другие.

Массовые отмены рейсов Ryanair начались 15 сентября и должны были продлиться до конца октября. В авиакомпании объяснили это тем, что пилоты не успевают до конца года сходить в отпуск, а также необходимостью повысить пунктуальность компании.

Впрочем, эксперты в данные объяснения не особо поверили. Высказываются разные версии того, что вынудило крупнейший лоукостер пойти на такой шаг.

 
 
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Отмена броней будет производиться в период с 17 ноября этого года до 18 марта 2018 года.

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