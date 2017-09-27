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Ryanair аннулирует еще 400 тысяч билетов на рейсы, стоявшие в расписании до середины марта
28.09.2017 09:21 — Новости Мира | Tut.by
Ryanair продлевает отмену рейсов до середины марта. За это время под сокращение попадут 400 000 забронированных билетов, сообщается
Отмена броней будет производиться в период с 17 ноября этого года до 18 марта 2018 года.
Как заверяет перевозчик, сокращения, в основном, коснуться рейсов, которые в это период имеют нулевые заказы, и менее 1% из 50 миллионов клиентов, которых Ryanair перевезет этой зимой.
Лоукостер обещает всем, кто получит электроное письмо-уведомление об отмене рейса, предоставить возможность выбрать альтернативный рейс (в период от 5 недель до 5 месяцев) или получить полное возмещение стоимости авиабилетов. Также все они получат ваучер на поездку в размере 40 евро (€ 80), который позволит забронировать — в течение октября — рейс на любую услугу Ryanair в период с октября по март 2018 года.
В компании заявили, что такой шаг обойдется ей в 25 миллионов евро, но устранит риск дальнейших массовых отмен рейсов.
На сайте лоукостера
Массовые отмены рейсов Ryanair
Впрочем, эксперты в данные объяснения не особо поверили.
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Отмена броней будет производиться в период с 17 ноября этого года до 18 марта 2018 года.
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