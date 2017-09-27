Версия о диверсии не подтверждается. Военный прокурор Украины о причинах пожара на арсенале

Следствие, начатое по факту крупного пожара на складе вооружения в Винницкой области, не подтверждает информацию о диверсии на военном объекте. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на брифинге, который транслировал «112 Украина» .





«Диверсионных групп, о которых говорят в Facebook и другие, в Калиновке не было. Следствие это подтверждает», — сказал он на брифинге.

Также Матиос отметил, что данных о беспилотных аппаратах следствие также не установило.

«Мы должны установить причину почему так случилось. Это ненадлежащее хранение, которое обеспечивалось техническими возможностями 1987 года выпуска», — отметил прокурор.

Анатолий Матиос также заявил, что в результате взрывов на арсеналах армия Украины за последние два года потеряла столь большое количество боеприпасов, что восстановить потери будет «очень сложно».

«Государству будет очень сложно возобновить весь этот боезапас, который за два года взорвался, это ужасающие сотни миллиардов гривен», — сказал Матиос.

Основной причиной повторения чрезвычайных происшествий в украинских арсеналах главный военный прокурор назвал «заскорузлость» системы, обеспечивающей использование средств, выделяемых на охрану и обслуживание военных складов, за которую отвечает Генеральный штаб, сообщает РБК .

Матиос пояснил, что на арсенале в Калиновке не работала пожарная сигнализация и только на 50% были обеспечены технические средства охраны.

«Фактически на момент взрывов арсенал охраняло несколько предусмотренных номенклатурой постов зенитного прикрытия и 17 работников военизированного подразделения охраны (ВОХР). По мнению предварительного следствия, количество людей, привлеченных для охраны этой базы, не соответствовало степени ее загруженности, возможных последствий и возможности обеспечения надлежащей охраны», — подчеркнул Матиос.

Однако на других складах, по словам главного военного прокурора, ситуация не лучше.

«Хочу сказать одну вещь, которая, наверное, вызовет сенсацию. Вчера в одной из частей на территории Украины, на складах которой хранятся ракетные выстрелы для ракет „Точка-У“, военной прокуратурой и военной службой правопорядка были обнаружены на месте несения службы двое старших офицеров, которые находились в состоянии полного алкогольного опьянения», — сообщил Матиос.

Главный военный прокурор сообщил, что пьяными на военном складе оказались полковник и подполковник.

Матиос пояснил, что прокуратура расследует все возможные версии случившегося в Калиновке .