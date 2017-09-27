24 сентября боснийская река Босна и ее притоки вышли из берегов. Регион Тузла оказался в центре подтопления. Участились оползни. 20 человек пропали без вести, повреждены 160 жилых домов, 15 мостов. Не успело правительство разобраться с последствиями одной катастрофы, как произошла вторая — землетрясение магнитудой в 5 баллов в общине Лукавац. 30 человек погибли, 120 — пострадали. Такова легенда международных учений по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, которые проходят с 24 по 29 сентября в боснийском городе Тузла. На международный спасательный форум приехали представители республиканского отряда специального назначения МЧС Беларуси.





База операций учений расположилась на территории университетского кампуса Тузлы. Слева от парковки футбольный стадион. В день открытия учений здесь проходила демонстрация совместной работы спасателей и парамедиков из Боснии, Украины, Румынии и Италии. В постановке участвовали две старенькие иномарки, два боснийских вертолета, огромная оранжевая палатка румынский медиков и несколько бочек.

Когда на стадионе собрались зрители, возле машин взорвалась петарда, а из бочек повалил кислотно-желтый дым. Первыми на место аварии прибыли боснийские спасатели и парамедики. Они подбежали к автомобилям и попытались извлечь пострадавших. Тем временем к дымящим бочкам подъехало что-то, похожее на помесь робота-сапера и советской игрушки «Луноход» на гусеницах, за ним прилетели спасательные дроны. После разведки «луноходом» к бочкам в белых костюмах-скафандрах подошли итальянские спасатели из отряда по ликвидации последствий утечки химических веществ и украинская команда обеззараживания. Пока спасательный интернационал занимался бочками, боснийцы отрезали в одном автомобиле крышу и извлекли пострадавших. Троих жертв постановочного ДТП на носилках унесли в палатку румынских медиков, двоих — эвакуировали на вертолетах. Демонстрация возможностей международных спасательных команд выглядит эффектно, дорого и медленно. На внутренних учениях в Беларуси в нормативы бы не уложились, шутят белорусские спасатели.





Телемедицина, виртуальная реальность и полевая кухня на 6 тысяч человек

Учения в боснийском городе Тузла — это не только возможность отработать на практике взаимодействие международных команд спасателей в экстремальных условиях, но и своеобразная выставка достижений народного хозяйства. Здесь представлены передовая техника и оборудование для отрядов МЧС со всей Европы. Например, условных пострадавших в демонстрационном ДТП отнесли в палатку, где можно воспользоваться телемедициной — использовать компьютерные и телекоммуникационные технологий для обмена медицинской информацией. Медик на месте при помощи видеоконференции связывается с одним или несколькими специалистами в любой точке мира. Врач или целый консилиум получает картинку с мобильного госпиталя и в режиме реального времени дает консультации.





Недалеко от телемедицинской палатки расположился координационный штаб, который анализирует всю информацию, поступающую от команд «в поле». В том числе анализирует сообщения, которые рассылаются пользователями социальных сетей. Информация обрабатывается и посылается спасателям на местах. На большом экране в режиме реального времени отмечаются положения команд и обновляются изображения местности, которые поступают от квадракоптеров.

В нескольких минутах ходьбы от координационного штаба свой лагерь разбили австрийские спасатели. Улыбчивые австрийцы приподнимают ленточку с надписью: «Проход запрещен» и приглашают на свою территорию. За палатками красного цвета с надписью «feuerwehr» (с немецкого — пожарная служба) стоит огромный полуприцеп-раскладушка.





В разобранном состоянии он похож на сцену, на которой вместо музыкальной аппаратуры расставлены плиты, холодильники, раковины, кухонные столы и утварь. Это полевая кухня австрийских спасателей, которая способна в день накормить 6 тысяч человек. В день учений на ней готовили обед для членов иностранных контингентов: куриное филе в сливочном соусе с рисом.





— На этой кухне мы можем приготовить любое блюдо, — объяснили австрийцы. — Здесь есть все, что нужно для работы. В разобранном состоянии она занимает много места, но при транспортировке она по размерам, как обычный полуприцеп.





Неподалеку от австрийского лагеря стоит еще один полуприцеп-раскладушка. Это новинка румынских спасателей — передвижной учебно-образовательный центр с технологией виртуальной реальности. Полуприцеп буквально напичкан техникой. Внутри висят два жидкокристалических монитора и установлены несколько компьютеров с джойстиками. Уникальное программное обеспечение позволяет спроектировать любую чрезвычайную ситуацию.





С помощью софта разработчики создают своеобразные «игровые уровни», размещают на них здания, сооружения, технику, расставляют пострадавших, задают погодные условия, направление ветра, видимость, тип катастрофы: наводнение, оползень, землетрясение, пожар. Затем к виртуальной реальности подключаются команды спасателей. С помощью джойстиков они двигают свои аватары по игровому полю и участвуют в ликвидации последствий разгула игровой стихии. Они сообщают куратору упражнения, где хотят разместить вертолетную площадку, медицинские палатки, спасательную технику и все необходимое в тот же момент появляется в симуляции.

Специалисты отмечают пользу технологии виртуальной реальности при обучении, но подчеркивают, что работу в поле она заменить пока не может.

— Это считается дополнением к полевым учениям. Это очень полезное оборудование. Например, здесь (на месте проведения учений — Прим. TUT.BY) есть река. Сейчас в ней не очень много воды. Мы планировали организовать на ней отработку операций по спасению на воде, но в таких условиях это невозможно. (…) А на симуляции это возможно. На компьютере река выглядит, как три года назад, во время наводнения. Кроме того, у нас есть несколько команд, которые отказались участвовать в ночных полевых учениях потому, что у них с собой нет необходимого оборудования, но попросили дать им возможность отработать их на симуляции, — объяснил один из руководителей учений в Тузле, представитель Евроатлантического координационного центра реагирования на стихийные бедствия и катастрофы НАТО Клаудиу Зоикас.





«Лучше собак никто не ищет»

Белорусский контингент на учениях представляет республиканский отряд особого назначения МЧС. Наша команда расположилась палаточным лагерем недалеко от парковки. За белорусской фурой стоит тент полукруглой формы — это склад оборудования. За ним — две жилых палатки для персонала и будка для служебной собаки Тео.



Собака Тео белорусских кинологов

— Наши собаки обучены на поиск людей под завалами. Есть возможность применить ее по поиску пропавшего на местности, но все-таки ее специализация — это завалы. Это сложнее всего. Потому, что есть всего 72 часа, которые человек живет без движения и без воды. В этот промежуток времени пострадавшего необходимо найти. Лучше собак никто не ищет. Никакой прибор не найдет так, как собака. Может почуять человека под 10-метровой глубиной, — рассказал глава делегации, первый заместитель начальника республиканского отряда специального назначения Руслан Гавдурович.



Руслан Гавдурович

Белорусский спасательный спецназ оснащен по последнему слову техники. Одна из специализаций отряда — локализация и ликвидация источников химического заражения, обнаружения радиационных источников.

— На тот же же банальный разбитый градусник в квартире тоже мы реагируем, — рассказал собеседник.





Наш контингент в Боснию прибыл из Молдовы, где проходили похожие учения, организованные Евросоюзом. На форуме в Тузле белорусская команда сфокусируется на отработке действий по поиску и извлечению пострадавших под завалами с использованием технических средств и кинологической службы, а также на спасении людей с помощью альпинистского снаряжение, ликвидации химических и радиационных заражений.

— В первую очередь наша команда аттестована, как команда тяжелого класса. У нас в следующем году переаттестация, и для того, чтобы ее успешно пройти, нужно больше опыта не только в работе, но и на учениях. Здесь мы видим, как коллеги работают, видим, какими техническими новинками они пользуются, обмениваемся опытом, — резюмировал собеседник.

Из семи единиц техники, прибывших в Тузлу, две — мотоциклы. Они применяются для разведки местности, чтобы определить какое оборудование и инструменты использовать. Также приехали спецавтомобили химической и радиационной защиты.

— Имеющееся оборудование мы можем использовать для обнаружения источников ионизирующего излучения, локализации, транспортировки, изъятия, устранения течи в емкостях для хранения химических жидкостей. В том числе у нас имеются приборы для обнаружения людей под завалами, а также для организации проема в завалах для извлечения пострадавших, — сообщил Руслан Гавдурович.





Цель учений — отработать сотрудничество и координацию между спасательными отрядами нескольких стран по ликвидации последствий серьезных катастроф. Как отметил собеседник, белорусские спасатели уже имеют опыт международного сотрудничества. В 2014 году наш контингент помогал сербским коллегам во время крупнейшего в Балканах наводнения, а в 2010 году наши специалисты работали на ликвидации лесных пожаров в России.

— В России наша команда насчитывала более 120 человек, в том числе два вертолета. Много населенных пунктов мы оградили и защитили от огня, — отметил собеседник.

1200 человек, 34 страны

Учения в Тузле продлятся до 29 сентября. В общей сложности в форуме принимают участие 1200 человек из Боснии и 34 стран-членов и партнеров НАТО.

В течение пяти дней международные команды спасателей будут отрабатывать совместные спасательные операции на воде, поисково-спасательные мероприятия в городских условиях, ликвидацию последствий техногенных катастроф и сотрудничество парамедиков.

Учения в Боснии проводятся под эгидой Министерства безопасности Боснии и Герцеговины, совместно с Евроатлантическим координационным центром реагирования на стихийные бедствия и катастрофы НАТО.