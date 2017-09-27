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Литовский парламент расследует возможную связь депутатов с "Росатомом"

28.09.2017 15:01 — Новости Мира | Tut.by  
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Председатель литовского парламентского Комитета по национальной безопасности (КНБО), «аграрий» Витаутас Бакас инициирует парламентское расследование о связях литовских политиков с российской корпорацией атомной энергетики «Росатом», влиянии литовского бизнеса на политические решения и вредоносных инвестициях в стратегические предприятия. Об этом сообщает L24.


Фото: Reuters

Весной сейм Литвы провел расследование о возможных связях социал-демократа Миндаугаса Бастиса​ с Евгением Костиным, которого в Литве называют «представителем «Росатома», экс-сотрудником КГБ Петром Воейко и журналистом «России 1» Эрнестом Мацкявичюсом. Бастиса признали действующим против интересов Литвы и начали процедуру его импичмента.

В Литве в настоящее время идет строительство комплекса по переработке и хранению твердых радиоактивных отходов Игналинской АЭС. Ранее в промышленную эксплуатацию был введен «комплекс промежуточного хранилища отработанного ядерного топлива извлеченного из первого и второго энергоблоков ИАЭС». Оба комплекса сооружаются консорциумом немецких компаний Nukem Technologies GmbH и GNS GmbH. Компания Nukem Technologies GmbH принадлежит АО «Атомстройэкспорт», дочерней компании «Росатома».

АО «Атомстройэкспорт», дочерняя компании «Росатома», также возводит Белорусскую АЭС в Островце.

 
 
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В Литве "Росатом" строит комплекс по переработке и хранению твердых радиоактивных отходов Игналинской АЭС.

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