Требует 10 млн евро. Полиция ФРГ ищет вымогателя, добавившего отраву в детское питание в магазине

По данным следствия, злоумышленник, подмешавший этиленгликоль в детское питание, требует крупный выкуп, угрожая в противном случае добавить опасное для здоровья вещество в другую продукцию торговых сетей.

Правоохранительные органы федеральной земли Баден-Вюртенберг ведут розыск вымогателя, который отравил детское питание в одном из супермаркетов города Фридрихсхафена на юге Германии и требует крупный выкуп, угрожая в противном случае добавить опасную субстанцию в другую продукцию торговых сетей. Об этом заявил на пресс-конференции в Констанце в четверг, 28 сентября, руководитель прокуратуры Равенсбурга Александер Богер.

«Мы серьезно относимся к этим угрозам», — подчеркнул Богер. В настоящее время обнаружены пять баночек с детским питанием, в которое был подмешан этиленгликоль. Если эта токсичная жидкость попадет в организм человека, она может привести к необратимым изменениям и даже летальному исходу. О какой именно торговой сети идет речь, полиция не уточняет, чтобы избежать паники среди населения.

Выкуп в размере 10 млн евро

В середине сентября неизвестный вымогатель отправил полиции и руководству целого ряда торговых сетей, включая Aldi, Lidl, Edeka, Rewe, Rossman и DM, послание с требованием выкупа. По данным газеты Bild, в письме была указана сумма 10 млн евро. Отравленная продукция поступила в торговую сеть 23 сентября, но, как заверила полиция, никто из покупателей еще не успел приобрести ее.

Злоумышленник предупредил, что если его требования не будут выполнены, то он добавит этиленгликоль еще к 20 наименованиям продукции, предназначенной для продажи не только в магазинах Германии, но и за пределами страны. Мотивы действий вымогателя пока непонятны.

Полиции известны приметы подозреваемого

Правоохранительные органы распространили фото подозреваемого мужчины. На вид ему около 50 лет. Он — спортивного телосложения, одет в темную куртку и светлую шапку На снимке видно, что мужчина носит очки, но в полиции полагают, что это — часть его маскировки.