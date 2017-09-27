Министерство иностранных дел КНДР считает распространенные администрацией Дональда Трампа сведения о причине смерти американского студента Отто Вомбиера нацеленной против Пхеньяна «злобной пропагандой». Он был освобожден из тюрьмы в КНДР в июне и вскоре после этого скончался в Соединенных Штатах.



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В опубликованном в четверг заявлении представитель внешнеполитического ведомства КНДР назвал «пустой болтовней» утверждения американской стороны о том, что «Северная Корея похитила, пытала и умышленно убила Вомбиера». «Проявив гуманное отношение, наши врачи добросовестно оказывали ему медицинскую помощь до возвращения в США в связи с ухудшением здоровья», — сообщил дипломат.

В то же время представитель МИД подчеркнул, что Вомбиер «был преступником, приговоренным к длительному тюремному заключению за подрывную деятельность против КНДР по заданию действующих в США заговорщиков». В Пхеньяне считают, что администрация Трампа «обязана выразить искреннее сожаление по поводу кончины этого американского студента, которого умышленно заставили совершить враждебную КНДР акцию».

Вомбиер прибыл в Пхеньян 25 декабря 2015 года из Пекина в составе туристической группы, а ночью 1 января 2016 года пробрался в служебное помещение гостиницы для иностранных туристов и сорвал со стены вывешенный там пропагандистский плакат, намереваясь оставить себе его на память. Студент был приговорен Верховным судом КНДР к 15 годам тюремного заключения с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии. Его обвинили в попытке «подорвать единство корейского народа», американец признал свою вину.



Фото: Reuters

Юноша был освобожден и передан представителям США 13 июня, при этом выяснилось, что он находился в коме. Относительно того, при каких обстоятельствах он впал в кому, поступала противоречивая информация. О смерти студента 19 июня сообщили его родители, молодой человек скончался в больнице в городе Цинциннати. До этого врачи при обследовании диагностировали у него поражение ряда отделов головного мозга.