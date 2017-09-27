Навальный опубликовал расследование о недвижимости Соловьева. Ведущий: Я не скрывал, что богат

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал расследование о недвижимости телеведущего Владимира Соловьева. Оппозиционер утверждает, что Соловьеву, которого он называет «главным пропагандистом», принадлежат три квартиры в доме на Долгоруковской улице в Москве общей площадью 450 кв. м, дача в коттеджном поселке Стольное под Переделкино площадью 1045 кв. м и вилла на озере Комо в Ломбардии.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Об одной из квартир Соловьева в доме на Долгоруковской улице писала в 2010 году «Новая газета». Издание опубликовало выписку из протокола заседания правительства Москвы о передаче Соловьеву четырехкомнатной квартиры общей площадью 159,7 кв. м. Правительство оценило ее стоимость в 2,4 млн рос. руб. В документе, который публиковала газета, указывалось, что Соловьев оплатит квартиру из личных средств.

Навальный в своем новом расследовании утверждает, что квартира в Москве была продана телеведущему ниже рыночной стоимости. По подсчетам Навального, она должна была стоить как минимум $ 480 тыс., или 13,4 млн российских руб. по курсу доллара в 2014 году (28 руб).

Позднее Соловьев покупает еще две квартиры в доме на Долгоруковской, утверждает оппозиционер. Их площадь составляет 146 и 140 кв. м. Эти две квартиры, рассказывает Навальный в видеоверсии расследования на YouTube, Соловьев купил «у продюсера Александра Толмацкого и его сына Децла».

Музыкальный продюсер Александр Толмацкий отказался прокомментировать РБК утверждение Навального о том, что телеведущий Владимир Соловьев в 2007 году купил у него квартиры в доме на Долгоруковской улице.

Землю в коттеджном поселке Стольное телеведущий купил в 2008 году, говорит глава ФБК. Позднее телеведущий построил там четырехэтажный дом. В ролике Навального есть кадры, снятые дроном во время пролета над этим владением.

Навальный пишет, что итальянская вилла сначала была оформлена на фирму Honour International LLC, «контролируемую Соловьевым», позднее телеведущий переоформил недвижимость на себя. ФБК приводит сканы кадастровых выписок от 2015 и 2017 годов.

Оппозиционер демонстрирует съемки виллы с беспилотника. «Видим большой трехэтажный дом с мансардой, перед ним — небольшой причал, собственный бассейн, аккуратные сады и еще несколько небольших построек», — говорит он. Площадь главного дома составляет 927 кв. м, подчеркнул Навальный.

Кроме того, Навальный утверждает, что у Соловьева есть удостоверение резидента Италии. Оппозиционер приводит скан документа на имя Soloviev Vladimir.

Оппозиционер добавляет, что оценивает «минимальный размер состояния Соловьева» в 1 млрд руб. «Думаю, что если прибавить сюда деньги на российских и зарубежных счетах, а также наличные в чемодане под кроватью, то цифру надо будет удвоить», — добавил Навальный.

Телеведущий Владимир Соловьев заявил РБК, что не намерен реагировать на расследование оппозиционера Алексея Навального о нем. «Я разве государственный служащий? Он может говорить все, что угодно, а я называю его обычным жуликом и мошенником, у которого две судимости. Собственность оформлена на меня, ни от кого не скрывается, налоги плачу. Я официально много лет много зарабатываю. Я никогда не скрывал, что я богатый человек. В чем суть расследования?» — недоумевает Соловьев.

Он добавил, что, по его мнению, публикация частных адресов «не очень корректна». Соловьев пояснил, что у него нет резидентства Италии, а документ, который приводит Алексей Навальный, является регистрацией в итальянском муниципалитете. «Я гражданин Российской Федерации, та бумага, которую он приводит, свидетельствует о том, что я нахожусь в этом муниципалитете [Италии]. Когда ты что-то приобретаешь, ты регистрируешься в муниципалитете. Это мне ничего не дает», — отметил он.

Комментируя РБК претензию Навального о том, что Соловьев является «пропагандистом», телеведущий заявил: «Соловьев не облизывает Путина и не кроет Запад».