Пентагон: боевики ИГ терпят поражение на всех фронтах

Боевики террористической группировки «Исламское государство» «терпят поражение на всех фронтах — как в Ираке, так и в Сирии». Об этом на брифинге для журналистов в четверг заявил полковник американских сухопутных войск Райан Диллон, официальный представитель штаба операции Inherent Resolve («Непоколебимая решимость»), которая осуществляется в Ираке и Сирии группой стран во главе с США. Брифинг из Багдада транслировался Пентагоном.

«ИГ терпит поражение на всех фронтах, отчаянно пытаясь удержать последние свои укрепленные районы как в Ираке, так и в Сирии», — отметил полковник.

«В Ираке к настоящему моменту удалось очистить от боевиков территорию общей площадью 42 тыс. кв. км, свыше 4 млн человек уже не находятся под контролем ИГ», — указал он.

«В Сирии наши союзники из „Сил демократической Сирии“ (СДС) тоже добились прогресса, продолжают вести бои в Ракке, — добавил Диллон. — Свыше 75% городских кварталов уже освобождено от боевиков, только за последнюю неделю они были выбиты из более чем 50 кварталов. ИГ не дает мирным жителям покинуть город, удерживает их в заложниках. Под контролем боевиков осталось всего несколько квадратных километров». «В целом в Сирии уже около 2 млн человек не находятся под контролем ИГ, от боевиков очищена территория общей площадью свыше 44 тыс. кв км».

По оценкам Пентагона, в Ракке могут оставаться «от 400 до 800 боевиков ИГ, в основном иностранных наемников». «Они оказывают отчаянное сопротивление», — заметил Диллон.

Как подчеркнул полковник, прошедший в Иракском Курдистане в понедельник референдум о независимости «никак не сказался на проводимых силами коалиции операциях против ИГ». «Мы сосредоточены на том, чтобы нанести поражение ИГ», — отметил он.