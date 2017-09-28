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Меркель поддержала предложения Макрона о реформах ЕС
28.09.2017 22:55 — Новости Мира | Tut.by
Канцлер ФРГ вслед за президентом Франции призвала провести энергичные реформы внутри Евросоюза. Особенно высоко Меркель отозвалась о предложении гармонизировать налогообложение предприятий.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала предложенные президентом Франции Эмманюэлем Макроном энергичные реформы в Евросоюзе. Речь Макрона, произнесенную 26 сентября в Сорбонне, и выступление председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера Меркель назвала важными вехами на пути к дальнейшему развитию ЕС и еврозоны.
«Я твердо убеждена, что Европе нельзя просто топтаться на месте», — заявила глава германского правительства во время неформального ужина глав государств и правительств стран ЕС в Таллине в четверг, 28 сентября.
Комментируя речь Эмманюэля Макрона, Меркель с удовлетворением констатировала большое сходство в позициях Германии и Франции, отметив, однако, что «следует еще обсудить детали». Особенно высоко канцлер ФРГ оценила инициативы Макрона по гармонизации налогообложения предприятий и реформе законодательства о банкротстве.
В своей речи 28 сентября Эмманюэль Макрон предложил заключить своего рода новый Елисейский договор, который заложил бы основу для современного германо-французского рынка.
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Канцлер ФРГ вслед за президентом Франции призвала провести энергичные реформы внутри Евросоюза. Особенно высоко Меркель отозвалась о предложении...
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