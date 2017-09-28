Основатель первого в мире мужского журнала Playboy миллионер Хью Хефнер умер на 92 году жизни 28 сентября.

На обложке первого номера его журнала было опубликовано фото Мерилин Монро. Впоследствии Playboy стал самым популярным журналом в мире и в 70-е годы печатался миллионными тиражами.

Кроме издательской деятельности Хефнер был знаменит тем, что проводил вечеринки в своем огромном особняке Playboy Mansion, расположенном в Лос-Анджелесе на пересечении Беверли-Хиллс и Вествуд.. Здание было построено в 1927 году и больше похоже на готический дворец, в нем более 50 лет находится резиденция бизнес-империи Хью Хефнера.

Площадь этого особняка составляет 1800 кв. м., в нем насчитывается 29 комнат.

Внутри особняка есть все, что нужно для развлечений: бассейн, теннисный корт, винный погреб, тренажерный зал. Здесь находится также знаменитая пещера «Грот», предназначенная для вечерних встреч и приключений.

Хефнер был очень состоятельным бизнесменом, еще в 2012 году капитал Playboy составлял 43 миллиона долларов, кроме того, годовой оборот журнала, а также продукции с товарными знаками превышает 1 миллиард долларов.

Последней женой миллионера была 31-летняя Кристал Хефнер, однако после его смерти ей, в соответствии с брачным договором, достались лишь ее личные драгоценности и украшения, а также вещи, купленные в браке с мужем.

Все состояние Хефнер разделят между собой его дети: сыновья Купер, Дэвид и Марстон и дочка Кристи. Часть наследства завещана Университету Южной Калифорнии и нескольким благотворительным фондам.