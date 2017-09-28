Посол ЕС рассказал о встрече в лифте с Владимиром Путиным. Во время нее президент, по словам дипломата, вдруг повернулся к нему и, имея в виду президента Литвы Далю Грибаускайте, спросил: «Чего она на меня все время гонит?»



Вигаудас Ушацкас. Фото: Reuters

После одной из встреч посол Евросоюза в России, бывший министр иностранных дел Литвы Вигаудас Ушацкас случайно столкнулся с президентом России Владимиром Путиным в лифте. Во время этой встречи они начали обсуждать российско-литовские отношения, рассказал дипломат телеканалу «Дождь» .

«Мы в лифте ехали после переговоров. В лифте [были] только президент Еврокомиссии [Жозе Мануэль] Баррозу, президент Путин, я и пара охранников», — пояснил Ушацкас, добавив, что разговор, который они вели с российским лидером был настолько «жестким и сложным», что ему казалось — «лифт ехал не 40 секунд, а 40 минут». «Не было никакой обоюдной симпатии. И вдруг президент Путин поворачивается ко мне и говорит: «Чего она на меня все время гонит?», — рассказал Ушацкас.

После неожиданного вопроса политика он, по его словам, уточнил у президента, о ком идет речь. На что Путин ответил, что говорил о президенте Литвы Дале Грибаускайте.​

«Ну как на вас не гнать, если вы тут угрожаете Украине, угрожаете Литве, ввели уже санкции в отношении литовского экспорта, сельскохозяйственной продукции», — отреагировал на это посол Евросоюза, подчеркнув, что они «должны на это ответить». «Что нам еще делать?» — возмутился Ушайкас.

Этот диалог с Путиным они, по его данным, продолжали до начала пресс-конференции, однако остальных деталей беседы с президентом посол не раскрыл.

​Ранееi литовский лидер рассказала о полученном ею после первой встречи с президентом России в 2010 году «списке требований» . Это, по словам Грибаускайте, были условия Путина, которые Литва должна была выполнять для того, чтобы поддерживать хорошие отношения с Россией. «Или ты [их] выполняешь, или ты являешься врагом», — отмечала она, подчеркивая, что Вильнюс «принять такие отношения не мог». В Кремле и МИД затем эти заявления Грибаускайте назвали «неправдой».