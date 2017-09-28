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Трамп отозвался об Афганистане как о "школе бизнеса для террористов"

29.09.2017 08:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Дональд Трамп назвал Афганистан «Уортонской школой бизнеса для террористов». Именно там, по мнению президента, «обучались» боевики, захватившие самолеты и направившие их в башни Всемирного торгового центра в 2001 году.


Фото: www.theatlantic.com

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на частном благотворительном ужине сравнил Афганистан со своей альма-матер — Уортонской школой бизнеса Пенсильванского университета, которую он сам окончил в 1968 году. Об этом со ссылкой на участников мероприятия сообщает газета The Washington Post.

Во время своего выступления он также отметил, что раньше действительно хотел сократить средства, которые уходят из американского бюджета на военные расходы. Однако военные генералы, по словам политика, убедили его в том, что из-за большого количества террористических организаций в Афганистане такое решение было бы «небезопасным вариантом».

Военные генералы, как уточнил Трамп, показали ему «секретную информацию», после чего президент пришел к выводу, что у Соединенных Штатов нет другого выбора, кроме как «выбить» боевиков из Афганистана, иначе США столкнутся с другой террористической атакой, подобной той, которая произошла 11 сентября 2001 года.

«Люди [захватившие самолеты и направившие их в башни] Всемирного торгового центра прошли подготовку в Афганистане», — сказал Трамп, подчеркнув, что республика «похожа на Уортонскую школу бизнеса для террористов».

В Белом доме, как замечает газета, на просьбу The Washington Post прокомментировать заявления Трампа не ответили.

Ранее, 21 августа, президент США огласил новую стратегию своей администрации в Афганистане. Согласно ей, как утверждал политик, Вашингтон должен был отойти от строительства афганского государства и вернуться к непосредственной борьбе с боевиками. Также эта программа предполагала увеличение численности американских войск в республике почти на 4 тыс.

В конце августа в Афганистане, как подсчитали тогда в Пентагоне, находились 11 тыс. военных из США. Ранее американское военное ведомство сообщало только о 8,4 тыс. военных.

 
 
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