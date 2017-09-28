Дональд Трамп назвал Афганистан «Уортонской школой бизнеса для террористов». Именно там, по мнению президента, «обучались» боевики, захватившие самолеты и направившие их в башни Всемирного торгового центра в 2001 году.



Фото: www.theatlantic.com

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на частном благотворительном ужине сравнил Афганистан со своей альма-матер — Уортонской школой бизнеса Пенсильванского университета, которую он сам окончил в 1968 году. Об этом со ссылкой на участников мероприятия сообщает газета The Washington Post .

Во время своего выступления он также отметил, что раньше действительно хотел сократить средства, которые уходят из американского бюджета на военные расходы. Однако военные генералы, по словам политика, убедили его в том, что из-за большого количества террористических организаций в Афганистане такое решение было бы «небезопасным вариантом».

Военные генералы, как уточнил Трамп, показали ему «секретную информацию», после чего президент пришел к выводу, что у Соединенных Штатов нет другого выбора, кроме как «выбить» боевиков из Афганистана, иначе США столкнутся с другой террористической атакой, подобной той, которая произошла 11 сентября 2001 года.

«Люди [захватившие самолеты и направившие их в башни] Всемирного торгового центра прошли подготовку в Афганистане», — сказал Трамп, подчеркнув, что республика «похожа на Уортонскую школу бизнеса для террористов».

В Белом доме, как замечает газета, на просьбу The Washington Post прокомментировать заявления Трампа не ответили.

Ранее, 21 августа, президент США огласил новую стратегию своей администрации в Афганистане. Согласно ей, как утверждал политик, Вашингтон должен был отойти от строительства афганского государства и вернуться к непосредственной борьбе с боевиками. Также эта программа предполагала увеличение численности американских войск в республике почти на 4 тыс.

В конце августа в Афганистане, как подсчитали тогда в Пентагоне, находились 11 тыс. военных из США . Ранее американское военное ведомство сообщало только о 8,4 тыс. военных.