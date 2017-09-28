ФСБ задержала двух россиян по подозрению в передаче Украине информации о Черноморском флоте

В Симферополе ФСБ задержала российского военнослужащего Дмитрия Довгополова и Анну Сухоносову по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на Интерфакс.

Уточняется, что задержанный мужчина — военнослужащий, его подразделение находится в Крыму.

По версии ФСБ, Довгополов и Сухоносова передавали спецслужбам Украины «сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота», которые относятся к государственной тайне. О какой информации идет речь, не уточняется.

Против россиян завели дело по статье о госизмене (275 УК), которая предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

В 2017 году президент России Владимир Путин помиловал сразу трех женщин, которых осудили по статье о госизмене за то, что они писали в SMS, как мимо проезжает военная техника. В случае Оксаны Севастиди сообщения были отправлены знакомому в Грузию.