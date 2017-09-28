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Россия построит многокилометровый забор между Крымом и Украиной

29.09.2017 13:42 — Новости Мира | Tut.by  
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Россия планирует до конца 2017 года отгородить Крым от материковой Украины забором. На 16 октября запланирован электронный аукцион на «поставку и монтаж полнопрофильного заграждения», срок завершения работ — декабрь 2017 года. Начальная цена контракта, указанная на сайте госзакупок, 212,9 миллионов российских рублей.


Фото: Вадим Рымаков, TUT.BY

Эту информацию, распространенную СМИ со ссылкой на данные с сайта госзакупок РФ, подтвердили в Федеральной службе безопасности (ФСБ), которая выступает заказчиком. Представитель погрануправления ФСБ по Крыму в интервью информагентству «Интерфакс» назвал это очередным этапом «обустройства государственной границы». По его словам, речь идет об обеспечении безопасности туристов и жителей региона.

По данным СМИ, речь идет о заграждении высотой чуть больше двух метров и длиной около 50 километров. Предполагаемое место строительства — Красноперекопский район на севере Крыма — является самым широким участком, где полуостров соприкасается с материковой частью территории Украины.

Сварные плиты и колючая лента для заграждений

В середине сентября на сайте госсзакупок РФ был размещен похожий тендер на поставку комплектующих для заграждений в Крыму, заказчиком которого также выступает ФСБ. В описании указано, что речь идет о поставках около 100 сварных панелей размерами 2,43 на 3 метра, а также опор и армированной колючей ленты (АКЛ) «в виде спирального барьера безопасности». Этот электронный аукцион запанирован на 9 октября. Сумма контракта — чуть больше четырех миллионов рублей, срок исполнения — декабрь 2017.

В Киеве пока не комментируют намерения Москвы. 

Россия присоединила Крым в марте 2014 года. Подавляющее большинство стран мира не признают полуостров частью РФ.

 
 
Ссылка на источник 48
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В России подтвердили информацию о запланированном строительстве многокилометрового забора между Крымом и материковой Украиной. Киев пока не комментирует эти...

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