В Индии в давке на железнодорожной станции погибли 22 человека

В Мумбаи в результате давки на железнодорожной станции Эльфинстоун-роуд погибли 22 человека. Еще 30 человек получили травмы. На месте работают медики и спасатели.

Давка произошла на подвесном мосту, по которому пассажиры выходят с платформы. Шел сильный дождь, и под навесом моста стали скапливаться люди, чтобы не промокнуть. К ним прибавлялись пассажиры прибывающих поездов.