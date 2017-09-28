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В Индии в давке на железнодорожной станции погибли 22 человека

29.09.2017 14:31 — Новости Мира | Tut.by  
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В Мумбаи в результате давки на железнодорожной станции Эльфинстоун-роуд погибли 22 человека. Еще 30 человек получили травмы. На месте работают медики и спасатели.

Давка произошла на подвесном мосту, по которому пассажиры выходят с платформы. Шел сильный дождь, и под навесом моста стали скапливаться люди, чтобы не промокнуть. К ним прибавлялись пассажиры прибывающих поездов.

Станция Эльфинстоун-роуд — пересадочная, она соединяет две крупнейшие железнодорожные ветки Мумбаи.

Когда дождь кончился, толпа в спешке начала выходить с моста на улицу, и случилась давка, рассказал представитель железнодорожной компании Аниль Саксена.

Железнодорожная компания проведет собственное расследование инцидента.

Как сообщает корреспондент Би-би-си Йогита Лимайе, после инцидента вновь обсуждаются недостатки ветхой транспортной инфраструктуры Мумбаи, которой каждый день пользуется несколько миллионов человек.

Как сообщает Times of India, расследование проведет также правительство штата Махараштра. Родственникам каждого погибшего будет выделена компенсация по 500 тыс. рупий (около 7,6 тыс долларов).

 
 
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Давка произошла на подвесном мосту, по которому пассажиры выходят с платформы.

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