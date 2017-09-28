В Украине под Хмельницким упал военный самолет. Пилоты погибли

Авиакатастрофа произошла примерно в 20−30 километрах от города Хмельницкий. Крушение потерпел военный самолет, выполнявший учебные полеты. Об этом в эфире « 112 Украина » сообщил начальник пресс-центра командования Воздушных сил ВСУ Роман Юрчило.

«Сегодня около 12.20 во время выполнения учебного полета была потеряна связь с самолетом Л-39 в районе населенного пункта Староконстантинов. В результате этой катастрофы двое пилотов погибли», — заявил Юрчило.

По словам представителя Министерства обороны, на место происшествия выехала комиссия командования Воздушных сил. На месте работают спасательные службы и правоохранительные органы.

Напомним, вечером 26 сентября на арсенале Вооруженных сил Украины в Калиновке (Винницкая область) вспыхнул пожар . Его тушили несколько дней. Ориентировочная сумма ущерба — 800 млн долларов .