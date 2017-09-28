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В Украине под Хмельницким упал военный самолет. Пилоты погибли
29.09.2017 14:17 — Новости Мира | Tut.by
Авиакатастрофа произошла примерно в 20−30 километрах от города Хмельницкий. Крушение потерпел военный самолет, выполнявший учебные полеты. Об этом в эфире «
«Сегодня около 12.20 во время выполнения учебного полета была потеряна связь с самолетом Л-39 в районе населенного пункта Староконстантинов. В результате этой катастрофы двое пилотов погибли», — заявил Юрчило.
По словам представителя Министерства обороны, на место происшествия выехала комиссия командования Воздушных сил. На месте работают спасательные службы и правоохранительные органы.
Напомним, вечером 26 сентября на арсенале Вооруженных сил Украины в Калиновке (Винницкая область)
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По словам представителя Министерства обороны, на место происшествия выехала комиссия командования Воздушных сил.
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