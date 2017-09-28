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Правительство Испании настаивает, что 1 октября референдума в Каталонии не будет

29.09.2017 16:11 — Новости Мира | Tut.by  
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Власти Испании настаивают, что 1 октября не состоится референдум о независимости Каталонии. Об этом в пятницу заявил министр образования, культуры и спорта, официальный представитель правительства Иньиго Мендес де Виго.

«Этот процесс с самого начала нелегальный, — отметил он. — 1 октября не будет никакого референдума в Каталонии». Представитель испанских властей добавил, что ответственные за организацию плебисцита ответят перед законом. Мендес де Виго считает, что голосование навредит каталонскому народу.

«Обязанность правового государства и всего правительства — предотвратить то, что может произойти», — добавил он. «Все, что мы наблюдаем в эти дни, противоречит законам и здравому смыслу», — отметил представитель правительства, напомнив, что Конституционный суд приостановил действие указа о созыве плебисцита.

Референдум о выходе Каталонии из состава Испании назначен на 1 октября. Ранее парламент автономии одобрил два закона о референдуме. Первый, по мнению сепаратистов, создавал правовую базу для проведения плебисцита о независимости, а второй регулировал выход Каталонии из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством.

 
 
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Ответственные за организацию плебисцита ответят перед законом, заявил официальный представитель правительства Иньиго Мендес де Виго

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