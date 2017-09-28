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Эстония запустила онлайн-карту всех санкций Евросоюза

29.09.2017 18:02 — Новости Мира | Tut.by  
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29 сентября МИД Эстонии на саммите ЕС, посвященном проблемам цифровой среды, презентовал онлайн-карту всех санкций Евросоюза в отношении стран мира.


Автор идеи Юули Хийо пояснила, что найти полную информацию о санкциях ЕС в отношении какой-либо страны затруднительно, передает ТАСС.

«Информация разбросана в сотнях юридических документов и ссылках, поэтому получение свежих версий материалов требует специальных знаний», — пояснила она.

На сайте поиск можно будет осуществлять не только по стране, но и по предприятию, а также секторам экономики или именам физических лиц. В ЕС надеются, что бизнесмены смогут быстро найти всю необходимую информацию о компаниях, с которыми собираются сотрудничать за рубежом, чтобы избежать штрафов.


Главы государств, собравшиеся на саммит, обсудили, как превратить Евросоюз в глобального лидера в цифровой среде к 2025 году.

 
 
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29 сентября МИД Эстонии на саммите ЕС, посвященном проблемам цифровой среды, презентовал онлайн-карту всех санкций Евросоюза в отношении стран мира.

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