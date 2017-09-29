В Амурской области военнослужащий расстрелял двух бойцов и офицера

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29 сентября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Военнослужащий убил двоих бойцов и офицера на стрельбище в городе Белогорске Амурской области РФ, еще один военный ранен, сообщила пресс-служба городской администрации.

"В одной из воинских частей, расположенных в микрорайоне Транспортный, произошло ЧП. На стрельбище военнослужащий расстрелял двух бойцов и офицера. Еще одного военнослужащего ранил. Он находится в госпитале", - говорится в сообщении.

По информации мэрии, стрелявший украл автомат с несколькими рожками патронов, покинул место происшествия и сейчас находится в бегах. По поручению губернатора в Белогорске усилена охрана школ, котельных, городской больницы, административных зданий.

В Минобороны РФ сообщили, что в качестве вероятных причин случившегося рассматриваются все версии, включая нервный срыв военнослужащего.-0-