|
В Амурской области военнослужащий расстрелял двух бойцов и офицера
29.09.2017 17:56 — Новости Мира | БелТА
Фото ТАСС
29 сентября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Военнослужащий убил двоих бойцов и офицера на стрельбище в городе Белогорске Амурской области РФ, еще один военный ранен, сообщила пресс-служба городской администрации.
"В одной из воинских частей, расположенных в микрорайоне Транспортный, произошло ЧП. На стрельбище военнослужащий расстрелял двух бойцов и офицера. Еще одного военнослужащего ранил. Он находится в госпитале", - говорится в сообщении.
По информации мэрии, стрелявший украл автомат с несколькими рожками патронов, покинул место происшествия и сейчас находится в бегах. По поручению губернатора в Белогорске усилена охрана школ, котельных, городской больницы, административных зданий.
В Минобороны РФ сообщили, что в качестве вероятных причин случившегося рассматриваются все версии, включая нервный срыв военнослужащего.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29 сентября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Военнослужащий убил двоих бойцов и офицера на стрельбище в городе Белогорске Амурской области РФ, еще один военный ранен, сообщила...
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии