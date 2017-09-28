Герхард Шредер теперь будет контролировать работу Игоря Сечина. Звучит неправдоподобно? Но на бумаге это именно так: 29 сентября бывшего канцлера Германии утвердили главой совета директоров крупнейшего российского энергетического концерна «Роснефть».



Герхард Шредер. Фото: Reuters

Но даже в Германии мало кто думает, будто бы у Шредера будет столько полномочий, чтобы сдерживать председателя правления «Роснефти» Сечина, которого в России не без оснований считают вторым по влиянию человеком после президента России Владимира Путина. Хотя в родной Шредеру Германии, пост главы совета директоров имеет больше реальных прав, чем в России.

Наблюдательный совет — совесть компании

«Глава совета директоров» для непосвященных в мир акционерных обществ звучит как самая главная должность в компании. Это не совсем так. Задача совета директоров — он в ФРГ называется наблюдательным советом — это, прежде всего, контроль над правлением компании в интересах акционеров и трудового коллектива. Внимание наблюдательного совета, как подчеркивают эксперты по акционерному праву, направлено вовнутрь: наблюдательный совет, не вмешиваясь в оперативную деятельность, контролирует персональные решения менеджеров и участвует в определении долгосрочных целей.

Главные задачи, которые связывают с наблюдательным советом, — это сохранение стабильности и обеспечение справедливости. Часто члены наблюдательного совета не являются сотрудниками компании, а приходят со стороны. Так хотят сами акционерные общества, заинтересованные в независимости членов наблюдательного совета. Наблюдательный совет не заключает никаких договоров, единственное исключение: он назначает членов и председателя правления.

Глава наблюдательного совета — почетная должность в Германии. Члены наблюдательного совета получают по сравнению с рядовыми служащими высокое вознаграждение за свою работу: 386 тысяч евро в год, в среднем. Но это, разумеется, меньше зарплат членов правления.

До середины 1980-х годов это была скорее декоративная функция в Германии. Заботы ограничивались собраниями, которые проходили четыре раза в год и, по сути, никак не определяли политику компании. Сегодня это, как правило, не так. У наблюдательного совета прибавилось обязанностей и ответственности за будущее акционерного общества.

Российские нюансы

Российское корпоративное законодательство «не кардинально отличается от западного», говорит экс-министр экономики РФ в гайдаровском правительстве Андрей Нечаев: «Я могу с ответственностью так говорить, потому что являюсь главой совета директоров немецкой инвестиционной компании (Aureum Realwert. — Ред.). В целом, это примерно одно и то же».

Но отличия есть. В наблюдательных советах немецких акционерных компаний половину мест получают представители трудового коллектива, в России рабочие вообще не представлены. Это, правда, скорее норма на Западе. Германия в этом случае — исключение. Иначе выбирается и сам состав совета директоров. В немецких компаниях обладатель большинства акций определяет половину мест в наблюдательном совете, в то время как в России действует пропорциональный принцип. Учитывая численный состав совета директоров, как правило, 11 членов, акционер, имеющий около 11 процентов акций, может отправить своего представителя в совет директоров.

«Министр иностранных дел «Роснефти» Шредер

Но самое важное отличие заключается в том, что функция главы совета директоров в России заключается еще и в том, чтобы «работать на внешний мир», как говорит Андрей Нечаев. По его словам, любой глава совета директоров, «конечно, и «визитная карточка», и лоббист той компании, которую он представляет». Шредера ждет вполне достойное по международным меркам вознаграждение, хотя об этом можно судить пока только в сравнении. Будущий коллега Шредера по совету директоров в «Роснефти», управляющий директор компании Nord Stream AG Маттиас Варниг, согласно отчетности, за прошлый год заработал в «Роснефти» 580 тысяч долларов. Сам Шредер, кстати, тоже собирается сохранить за собой прежние посты в руководстве Nord Stream.

Но и задачи на международном уровне ждут экс-канцлера амбициозные. С одной стороны, у «Роснефти» очень много зарубежных проектов, с другой — гигантская долговая нагрузка, в том числе перед западными кредиторами, превышающая рыночную стоимость акций концерна. «Роснефть» открыла офис в Германии в мае 2017 года и планирует активнее выходить на рынок ФРГ. «Для «Роснефти» санкции — достаточно тяжелое бремя. В этой ситуации Шредер будет таким, как я полагаю, министром иностранных дел «Роснефти», — говорит Нечаев.

Да и сам Шредер так понимает новую задачу, аргументировав свое назначение тем, что намерен служить на благо улучшения российско-германских экономических отношений.

Но что экс-канцлер сможет сделать, если аппетит «Роснефти» снова разыграется? В крупнейшего российского энергогиганта эта компания превратилась, как известно, в том числе за счет спорной скупки активов — остатков ЮКОСа и принудительно национализированной «Башнефти». «Если это будет решение, которое вызывает сомнения в его законности или приличности, то председатель может употребить свой авторитет, просто в неформальных обсуждениях, чтобы смягчить или блокировать такое решение. Но главное средство, которое у него есть, — заявить: я не согласен, и я ухожу в отставку. Других вариантов, собственно, у него нет», — резюмировал Андрей Нечаев.