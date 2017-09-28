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США приостанавливают выдачу виз на Кубе и сокращают число сотрудников в посольстве в Гаване

29.09.2017 19:36 — Новости Мира | Tut.by  
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Госдепартамент США принял решение о бессрочной приостановке выдачи американских виз на Кубе. Об этом в пятницу журналистам сообщил представитель внешнеполитического ведомства.


Фото: Reuters

«Рутинные визовые операции приостановлены на неопределенный срок», — сказал он. По словам дипломата, США также пока не будут направлять официальные делегации на Кубу.

Кроме того, в Госдепартаменте сообщили, что число сотрудников посольства США в Гаване сократится наполовину. Причиной послужили недавние инциденты с причинением вреда американским дипломатам.

«29 сентября Госдепартамент дал указание персоналу, не выполняющему критически важные функции в посольстве в Гаване, а также всем членам семей вернуться», — сказал представитель ведомства.

По его словам, речь идет о «минимизации числа американских правительственных сотрудников». Оставшиеся на Кубе дипломаты продолжат выполнять «ключевые дипломатические и консульские функции».

Ведомство также подчеркнуло, что США на данный момент не собираются разрывать дипломатические отношения с Кубой на фоне инцидентов с причинением вреда американским дипломатам на острове.

«Мы сохраняем дипломатические отношения с Кубой», — заверил он. Чиновник пояснил, что расследование этих атак продолжается, причина и виновные не установлены. «Мы не исключаем участия третьих стран, но это расследование продолжается», — добавил он.

При этом в Госдепартаменте сообщили, что ведомство планирует официально уведомить граждан США об опасности совершения поездок на Кубу.

 
 
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Причиной послужили недавние инциденты с причинением вреда американским дипломатам.

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