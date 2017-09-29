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На ремонт Биг-Бена потратят более 80 млн долларов

29.09.2017 23:15 — Новости Мира | Tut.by  
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В Лондоне уточнили стоимость ремонта башни Биг-Бена, который первоначально оценивался примерно в £30 млн. Ее увеличили почти в два раза, и по последним оценкам, на ремонт одной из главных достопримечательностей британской столицы будет потрачено около £61 млн ($ 81,7 млн), пишет Sky News.


Фото: Reuters

Об увеличении стоимости ремонта стало известно после того, как палата общин объявила о передаче контракта британской строительной компании Sir Robert McAlpine. Причиной увеличения стоимости в парламенте назвали высокую сложность выполняемых работ по реставрации циферблата и сложную обстановку вокруг самой башни, мешающую ведению ремонта.

Пресс-секретарь палаты общин заявила, что члены комиссии, занимающейся вопросами ремонта, выразили свое «разочарование увеличением стоимости и ошибкой в первоначальной оценке».

Колокол Биг-Бена на башне Елизаветы в центре Лондона замолк в августе. Он перестал отмечать время на четыре года, до 2021 года. Сами часы продолжают работу беззвучно. В последний раз колокола Биг-Бена более года молчали во время Первой мировой войны.

 
 
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В Лондоне уточнили стоимость ремонта башни Биг-Бена, который первоначально оценивался примерно в £30 млн.

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