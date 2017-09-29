Украина решила судиться с Россией из-за моста в Крым

Президент Украины Петр Порошенко распорядился подать в суд на Россию в связи со строительством моста через Керченский пролив. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко на своей странице в Twitter.

«Президент поручил подать в суд на РФ за нанесение экологического ущерба от строительства Керченского моста», — написал Цеголко.

Других подробностей относительно предстоящего иска пресс-секретарь не привел.

Власти Украины и ранее высказывали недовольство относительно строительства Россией Крымского моста, который должен связать Краснодарский край с Крымом.

В июне 2017 года заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк предупреждал, что ввод в строй моста через Керченский пролив опасен для национальной безопасности страны. По его словам, это приведет к значительному уменьшению заходов судов в порты Мариуполя и Бердянска и спаду их грузооборота, а также снижению рентабельности металлургических предприятий региона.

До этого МИД Украины выразил Москве протест в связи с сооружением моста через Керченский пролив. Ведомство отмечало, что строительство моста «является незаконным в соответствии с международным правом», поскольку Украина «не предоставляла согласие на такое строительство».