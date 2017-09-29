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Десятки тысяч каталонцев вышли на митинг в Барселоне, завершивший кампанию к референдуму

30.09.2017 00:14 — Новости Мира | Tut.by  
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Десятки тысяч жителей Каталонии вышли в пятницу вечером на большой митинг, завершающий агитационную кампанию в поддержку референдума о независимости этой автономии от Испании. По оценке организаторов, в манифестации в Барселоне участвуют «от 10 тыс. до 80 тыс. человек», передает корреспондент ТАСС с места событий.


Фото: Reuters

Красно-желтое море флагов

Народное собрание проходит у Магического фонтана на холме Монжуик возле площади Испании — одной из знаменитых достопримечательностей каталанской столицы.

Поддержать независимость Каталонии вышли все поколения от мала до велика. Многие облачены в футболки или накинули на плечи разноцветные флаги со словом «Si» («Да» на каталанском) — главном лозунге этой односторонней агиткампании за отделение региона от королевства.

В ночное пятничное небо над Барселоной взвились сотни желто-красных полосатых флагов Каталонии. Помимо них в толпе много знамен и других регионов Европы и других частей света, ищущих независимости. Среди них — Галисия и Страна Басков, Уэльс и Шотландия, Квебек.

«Проголосуем и победим»

Более двух часов собравшихся развлекал музыкальный концерт с участием местных исполнителей. Завершил концертную часть митинга известный каталонский бард Льюис Льяк, исполнивший свою знаменитую песню «Эстака» — «Столб», которая была написана в 1968 году и стала одним из символов сопротивления диктатуре Франциско Франко.

Выступлению Льяка предшествовала видеозапись отрывка его концерта в Барселоне 1976 года, на котором он пел эту же песню. «Прошел 41 год, — сказал он с волнением. «Мы выиграем, — продолжил Льяк. — Мы выиграем, потому что сеем семена новой страны. Мы выиграем, ибо то, что мы делаем, делается не против кого-либо, но делается ради достоинства, справедливости и свободы».

«Вутарем, вутарем („проголосуем“ на каталанском — прим. ТАСС)», — дружным скандированием поддержали его сторонники независимости. Это слово стало ключевым лозунгом пятничного вечера, завершающего бурную кампанию перед референдумом 1 октября, который власти в Мадриде считают незаконным и всеми силами пытаются сорвать его проведение. В субботу же в Каталонии пройдет день тишины, когда активная агитация к плебисциту будет прекращена.

Референдум в Каталонии

6 сентября парламент Каталонии одобрил закон о референдуме о независимости, который Мадрид считает незаконным. Затем был подписан указ о проведении плебисцита 1 октября. Кроме того, каталонская палата утвердила закон, который в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством будет регулировать выход из состава Испании.

Власти Испании уже обжаловали решения сторонников независимости в Конституционном суде. Центральное правительство ссылается на конституцию и говорит, что часть населения Испании, то есть каталонцы, не может определять будущее всей страны в целом. В основном законе государства отмечается, что референдум назначается королем по предложению председателя правительства, предварительно одобренному Конгрессом депутатов. Отдельное автономное сообщество не может провести юридически действительный плебисцит без согласования с Мадридом.

Таким образом, в Мадриде настаивают на противозаконности референдума и добиваются его отмены или срыва. В Барселоне же подчеркивают, что плебисцит в любом случае состоится и будет иметь законную силу.

 
 
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По оценке организаторов, в манифестации участвуют от 10 тыс. до 80 тыс. человек.

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