Сторонники независимости Каталонии сегодня утром «оккупировали» десятки школ, в которых завтра должны отрыться избирательные участки для референдума. Таким образом сепаратисты стараются защитить места для голосования от испанской полиции, сообщает агентство France-Presse.



Фото: El Pais

Мадрид считает завтрашний референдум незаконным и всячески старается помешать его проведению. Высший суд Каталонии приказал на выходные закрыть школы, где было запланировано голосование.

По информации El Pais, активисты, среди которых есть ученики, их родители, учителя, выпускники и другие сторонники независимости, планируют дежурить в школах ближайшие две ночи, устраивая там вечеринки, игры, кемпинги, мастер-классы и другие активности.

Vecinos de Barcelona entran en el colegio Collaso i Gil y otros se quedan fuera tras cerrar los Mossos las puertas https://t.co/4jzXimSS8c pic.twitter.com/DiSFDdqJBY — Europa Press (@europapress) 29 сентября 2017 г.

Сегодня на одном из предполагаемых избирательных участков для проведения референдума в городе Манльеу провинции Барселона четыре человека пострадали в результате стрельбы из заряженного шариками пневматического оружия, сообщает La Vanguardia.

По информации газеты, пострадавшие были членами комитета, охраняющего участок от полиции, которая может помешать проведению референдума.

Личность стрелявшего пока не установлена.



Фото: Reuters

Накануне десятки тысяч жителей Каталонии вышли на большой митинг, завершающий агитационную кампанию в поддержку референдума о независимости этой автономии от Испании.

В начале сентября референдум одобрил парламент Каталонии. По их плану, в случае победы на референдуме сепаратистов, начнется процесс выхода региона из состава королевства.

При этом власти Испании уже обжаловали решения сторонников независимости в Конституционном суде. Центральное правительство ссылается на конституцию и говорит, что часть населения не может определять будущее всей страны в целом. Отдельное автономное сообщество не может провести юридически действительный плебисцит без согласования с Мадридом.

Таким образом, в Мадриде настаивают на противозаконности референдума и добиваются его отмены или срыва. В Барселоне же подчеркивают, что плебисцит в любом случае состоится и будет иметь законную силу.

Выборы назначены на 1 октября.