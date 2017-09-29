Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон в очередной раз высказался по поводу «брексита», изложив четыре необходимых, по его мнению, условия — в противовес высказанным ранее предложениям премьер-министра Терезы Мэй.





В интервью британскому таблоиду Sun Джонсон утверждает, что переходный период после выхода Британии из ЕС не должен продолжаться «ни секундой больше» двух лет, а пока он длится, Британия не должна подчиняться никаким новым европейским законам и уложениям.

В то же время премьер-министр Тереза Мэй пообещала прислушаться к сомнениям молодых избирателей после того, как возглавляемая ей Консервативная партия не получила большинства на прошедших в начале лета всеобщих выборах.

В воскресенье в Манчестере открывается партийный съезд Консервативной партии, и Мэй намерена восстановить свой авторитет, пошатнувшийся как в партийных рядах, так и в общественном мнении.

«Я понимаю озабоченность, особенно высказанную молодежью. Мое намерение принять во внимание их тревоги только возросло и я хочу выполнить обещание, которое я дала в моем первом выступлении на ступенях Даунинг-стрит», — сказала она накануне открытия съезда.

В отношении «брексита», переговоры по которому продолжаются с ЕС уже полгода без каких-либо ощутимых результатов, Тереза Мэй отметила, что она хочет добиться лучших условий для Британии, а также намерена сделать так, чтобы условия жизни и работы были более справедливыми — особенно для молодого поколения.

Она изложила свое видение «брексита» в своем недавнем выступлении во Флоренции, где подтвердила, что Британия покинет ЕС в марте 2019 года.



Борис Джонсон. Фото: Reuters

Однако не прошло и недели, как Борис Джонсон сделал собственное заявление по этому же поводу, что многие местные обозреватели расценивают, как стремление министра бросить неформальный вызов Мэй на посту премьера и лидера партии.

Джонсон уже излагал в середине сентября свое видение «брексита» в статье в газете Daily Telegraph, после чего Мэй вынуждена была заявить: «Управление правительством осуществляется с головы».

В своем интервью Sun министр иностранных дел назвал четыре условия «брексита», которые газета обозначила, как «четыре рубежа» Джонсона: Переходный период должен быть максимум два года;

Британия должна отказаться принимать новые регуляции ЕС, введенные в этот период;

Никаких выплат для того, чтобы иметь доступ к общему рынку по окончании переходного периода;

Британия не должна соглашаться дублировать законы ЕС, чтобы иметь доступ к общему рынку;

«Самое главное, что я хочу донести до читателей Sun по поводу „брексита“, так это то, что это будет здорово, и нам надо верить в себя и в то, что мы сможем это сделать. Остановить это уже нельзя», — сказал Джонсон газете.

Он также коснулся и других аспектов, призвав к более быстрому росту минимальной заработной платы и зарплат бюджетников.

Несмотря на то, что он отверг предположения о том, что его заявление — это заявка на партийное лидерство, газета сообщает, не ссылаясь при этом на конкретные источники, что «БоДжо» (BoJo) в рядах Консервативной партии является фаворитом на смену Мэй.

Его заверения по поводу того, насколько прекрасной станет жизнь после «брексита», совершенно очевидно не разделяет лидер шотландских консерваторов Рут Дэвидсон, заявившая в интервью газете Times, что люди не верят в чрезмерный оптимизм по поводу британского будущего за пределами Евросоюза.





«Уйти — значит уйти»

В то же время группа парламентариев-евроскептиков, объединившаяся под лозунгом «Уйти — значит уйти», призывает к тому, чтобы британская сторона покинула переговоры по «брекситу», если до Рождества с ЕС не удастся договориться по условиям свободной торговли.

Эта же группа призывает Терезу Мэй ускорить переговоры и не бояться уйти без заключения сделки.

«Отсрочка окончания переходного периода до предполагаемых в 2022 году всеобщих выборов может поставить под угрозу всю программу по «брекситу», — пишут парламентарии в письме Терезе Мэй.

Там также высказывается пожелание, чтобы с момента выхода из ЕС британские суды перестали подчиняться решениям Европейского суда, и чтобы Британия имела свободу вести переговоры, подписывать и внедрять торговые сделки с другими странами во время переходного периода.

Евроскептики призывают выставить ЕС ультиматум, если до Рождества не будет договоренности по торговле

Эта группа евроскептиков намеревается оказать на премьер-министра давление по поводу «брексита» во время партийной конференции в Манчестере.

Они утверждают, что Британия должна заявить Брюсселю до конца нынешнего года, что, если серьезного прорыва на переговорах по новому торговому соглашению с ЕС не будет, то она готова вернуться к установленным ВТО правилам.

Выставление руководству ЕС ультиматума, по их мнению, усилит позицию Британии в переговорах по другим вопросам и даст определенность бизнесу.

Однако критики этой стратегии указывают, что правила ВТО могут привести к новым пошлинам на экспорт и импорт и прочим торговым барьерам.