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США расширят санкции против России до конца осени

30.09.2017 15:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Новые санкции против России вступят в силу 28 ноября 2017 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства финансов США.


Владимир Путин и Дональд Трамп, Гамбург, 7 июля 2017 года. Фото: Reuters

Ограничения в адрес России предусматриваются новым законом о санкциях. Он был принят конгрессом США и подписан американским президентом Дональдом Трампом. В частности, санкции предусматривают сокращение максимального срока финансирования попавших под ограничения банков России до 14 дней, а нефтегазовых компаний — до 60 дней.

Санкции регламентируются в директивах 1 и 2, также опубликованных казначейством США. Первая директива регулирует ограничения по российским кредитным организациям, вторая — по нефтегазовым компаниям.

«Версия директивы 1 (от 16 июля 2014 года) предусматривала запрет на те же самые действия, но со сроком займа более 90 дней и 30 дней (от 12 сентября 2014 года)», — указывается в сообщении. Сроки займа для нефтегазовых компаний России, регулируемые директивой 2, сократились с 90 дней (версия директивы от 16 июля 2014 года) до 60 дней.

Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России, а также Ирана и КНДР 2 августа 2017 года. Вместе с тем он назвал подписанный им закон «дефектным». «Несмотря на все его проблемы, я подписываю закон во имя сохранения национального единства», — отметил Трамп. Вместе с тем, американский лидер выразил надежду, что конгресс США «воздержится» от применения нового закона о санкциях.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, комментируя новые ограничения США, заявил: «Надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией — конец». По словам Медведева, США объявили России торговую войну, а администрация американского президента «продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия конгрессу».

 
 
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Ограничения в адрес России предусматриваются новым законом о санкциях. Он был принят конгрессом США и подписан американским президентом Дональдом Трампом. В...

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