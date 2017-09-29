Выхода нет? Референдум в Каталонии в вопросах и ответах

Власти Каталонии планируют провести 1 октября референдум о независимости , который не признает испанское правительство. Выносимый на голосование вопрос звучит так: «Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики?». Все, что нужно знать о предстоящем плебисците — в материале TUT.BY.



Votarem — в переводе с каталанского «проголосуем». Голосовать «за» или «против» — самый главный лозунг в Каталонии в эти дни. Фото: Reuters

Каталония — это где? Каталония — одна из 17 автономных областей Испании. Столица — Барселона, а население — 7,5 млн человек. На севере Каталония граничит с Францией, на западе расположены Пиренейские горы, а восточная область автономии омывается Средиземным морем.

Иллюстрация: annamap.ru Этот регион — один из самых популярных в Испании, именно на курорты Коста Брава, Коста Дорада или Коста дель Маресме стремятся туристы. Но Каталония зарабатывает не только на туризме — в автономии развито сельское хозяйство, химическая промышленность и автомобилестроение, здесь же находятся крупнейшие порты Испании.

Почему Каталония хочет независимости? Как и практически всегда в таких случаях, причины две — экономическая и историческая. Каталония — богатая автономия. На ее долю приходится 19% ВВП страны и 25% испанского экспорта. Регион также занимает четвертое место в стране по росту экономики регионов в Испании, доход на душу населения — 28 600 евро против среднего дохода на душу населения в Испании — 24 тысячи евро в год, а средний уровень безработицы — 13,2% против 17,2% в среднем по Испании. При этом существуют разрыв между «дебетом и кредитом»: каталонцы вносят в бюджет страны налогов больше, чем получают из казны Испании в виде субсидий. По данным министерства финансов Испании, в 2014 году разница составляла 9,9 миллиарда евро, или 5% ВВП Каталонии. При этом Женералитет (правительство Каталонии — прим. TUT.BY) называет другую цифру — 16 миллиардов евро .

Фото: Reuters В истории Каталонии были периоды, когда она находилась под властью французских королей, в составе Арагонского королевства и даже была независимым государством — со своим парламентом и органами управления. Но в 1714 году после войны за испанское наследство, Каталония на правах провинции вошла в состав Испании. В XIX и XX веках автономия предпринимала еще несколько попыток отделиться от королевства, но этому положила конец Гражданская война в Испании и диктатура Франко. Он лишил регион автономии, язык и культура каталанцев были под запретом, а представителей национального движения арестовывали и приговаривали к смерти. Каталония вновь получила автономный статус в 1979 году, и с тех пор не раз высказывала желание отделиться и стать полностью независимой.

Какая позиция у Барселоны? В 2009—2010 годах в области была проведена серия неофициальных консультативных местных референдумов, в ходе которых 90% участников высказались за независимость. На основании этого в 2013 году парламент Каталонии принял Декларацию о суверенитете Каталонии, которая давала каталанцам право самостоятельно определять свое политическое будущее. 9 ноября 2014 года в Каталонии прошел неформальный опрос «с символическим значением»: он показал, что значительное большинство жителей автономии поддерживают суверенитет Каталонии. В голосовании приняли участие около 2,25 млн человек из 5,4 млн имеющих право голоса, более 2 млн высказались за независимость региона.

Президент Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон. 29 сентября 2017 года. Фото: Reuters Год спустя на выборах в парламент Каталонии победили сторонники отделения, которые вновь подняли вопрос о независимости и одобрили резолюцию, согласно которой и должен пройти референдум 1 октября 2017 года. В Барселоне подчеркивают, что плебисцит в любом случае состоится и будет иметь законную силу, поскольку одобрение региональным парламентом обеспечивает его законность.

А как на это реагирует Мадрид? В Мадриде с этим категорически не согласны: Испания унитарное государство, а в ее конституции не прописано самоопределение регионов. В качестве довода приводятся решения Конституционного суда, который постановил, что единственной государствообразующей нацией, признаваемой конституцией, является испанская, а «автономная область не имеет права в одностороннем порядке созывать референдум, позволяющий решать вопрос о принадлежности к Испании». Получить суверенитет автономия может только после того, как в конституцию будут внесены изменения, одобренным большинством граждан Испании: другими словами, 16% каталонцев не могут решать судьбу всей страны.

Король Испании Филипп VI «Мы все обязаны соблюдать решения Конституционного суда», — в очередной раз обозначил позицию Мадрида премьер-министр Испании Мариано Рахой. «Конституция восторжествует над теми, кто пытается нарушить мирное сосуществование граждан», — поддержал король Испании Фелипе VI премьер-министра.

Так референдум состоится или нет? Так референдум состоится или нет? Референдум объявлен Мадридом вне закона. Плебисцит пытаются пресечь обысками , арестами каталонских чиновников, конфискацией бюллетеней и урн для голосования, а также блокировкой сайтов . Кроме того полиция Испании получила распоряжение взять под свой контроль избирательные участки в школах, а гражданская гвардия Испании 30 сентября вошла в здание Центра телекоммуникаций и информационных технологий Женералитета Каталонии, чтобы отключить программы для подсчета голосов на референдуме о независимости. Генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маза также пригрозил лидеру Каталонии Карлесу Пучдемону, что он может быть арестован по обвинению в гражданском неповиновении, злоупотреблении служебными полномочиями и растрате государственных средств. Сторонники независимости Каталонии не сдаются: после конфискации миллионов бюллетеней активисты использовали обычные копировальные машины, чтобы отпечатать новые. Школы, где завтра должны открыться избирательные участки « оккупируются » активистами. А вечером 29 ноября во многих крупных городах Каталонии, в том числе и в Барселоне , прошли массовые митинги в поддержку референдума.

Акция сторонников независимости Каталонии в Барселоне. 29 сентября 2017 года. Фото: Reuters Что же касается обвинений в растрате средств, то до сих пор остается тайной, за чей счет финансируется референдум. Чтобы финансирование из центра не шло на подготовку плебисцита, Мадрид взял на себя основные выплаты, которые ранее находились в руках каталонского правительства, а также ввел строгий учет расходам местного бюджета. Тем не менее, власти Каталонии нашли деньги на закупку урн, печать листовок и бюллетеней и другие расходы.

А как на референдум реагируют в мире? Президент США Дональд Трамп 26 сентября заявил , что выступает против референдума о независимости Каталонии от Испании. «Испания — великая страна, и она должна оставаться единой», — отметил Трамп. Он выразил мнение, что «жители Каталонии предпочтут остаться с Испанией».

Премьер-министр Испании Мариано Рахой и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции в Вашингтоне. 26 сентября 2017 года. Фото: Reuters Референдум о независимости Каталонии незаконен, заявил председатель Европейского парламента Антонио Таяни. «Референдум в Испании противоречит конституции страны, соответственно, он противоречит европейским законам», — сказал он. «Мы привержены соблюдению правовых норм. Испанский Конституционный суд принял решение, испанский парламент принял решение, мы придерживаемся этого», — осторожно прокомментировал предстоящий референдум председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. В России запланированный на 1 октября референдум о независимости Каталонии назвали внутренним делом Испании. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, «запланированный на 1 октября каталонским властями так называемый референдум о независимости, равно как другие односторонние инициативы местных законодателей, воспринимаем в контексте принятых по данным вопросам решений Конституционного суда Испании». «В своих отношениях с Испанией исходим из безусловного принципа уважения суверенитета и территориальной целостности этой страны», — отметила дипломат.

Какие могут быть последствия у отделения? Если Каталония все-таки проголосует за выход из Испании, ее будут ожидать серьезные политические и экономические испытания. Испанские власти предупреждают: в случае объявления независимости Каталония может потерять до 30% своего ВВП, экспорт резко упадет, а государственный долг региона может вырасти до 265 миллиардов евро — это 124% от ВВП, при этом основным его держателем будет выступать Испания, которая не преминет этим воспользоваться. Многие страны откажутся признать независимость Каталонии, боясь испортить отношения с Испанией, четвертой по величине экономикой еврозоны, или разжигать сепаратистские движения в пределах своих собственных границ. Соответственно встанет вопрос о признании независимости со стороны международных структур, таких как ООН. Отделение от Испании будет означать для Каталонии и выход из Евросоюза, а соответственно — из зоны евро. При этом выход из Евросоюза поставит крест на свободном перемещении между Каталонией товаров, услуг, рабочей силы и капитала, что опять же скажется на экономике. А вступление Каталонии в ЕС окажется под большим вопросом — такое решение должно быть одобрено всеми членами сообщества, а Испания уже пообещала воспользоваться правом вето.

Фото: Reuters Тем не менее, каталонские власти всячески показывают решительность и готовность идти до конца в организации референдума, обещая в случае победы на нем сторонников отделения провозгласить независимость Каталонии в течение 48 часов после объявления итогов голосования. Но как проголосует Каталония — мы узнаем 1 октября. По данным опросов на начало сентября за независимость Каталонии выступали 50,1%, а против — 45,7% опрошенных.