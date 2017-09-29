Жизнь в КНДР и Южной Корее в девяти графиках: кто счастливее?

Мы плохо представляем себе, как воспринимают нынешнее обострение ситуации вокруг Северной Кореи сами жители КНДР, так как режим Ким Чен Ына жестко контролирует всю информацию, поступающую в страну.

В западных СМИ часто пишут о Северной Корее как о стране, полностью изолированной от внешнего мира и живущей в прошлом веке.

Статистических данных очень мало, и часто они основаны на экстраполяциях. Но что они могут рассказать о жизни на севере Корейского полуострова? Какова эта жизнь в сравнении с южным соседом КНДР?





Ким Ир Сен стал первым лидером КНДР в 1948 году, основав династию Кимов, и с тех пор его потомки правят страной.

За тот же исторический период в Южной Корее сменилось шесть республик, случились революция, пара военных переворотов и переход к свободным, демократическим выборам. Всего в стране сменилось 12 президентов.





3 миллиона мобильных телефонов в КНДР — казалось бы, немалая цифра, но для страны с населением в 25 миллионов человек это означает, что владельцев мобильных телефонов здесь в лучшем случае чуть больше 10 процентов населения. Большинство их проживает в Пхеньяне.

В Южной Корее, где население превышает 51 миллион человек, мобильных телефонов больше, чем людей.

В КНДР до недавнего времени существовала компания мобильной связи Koryolink. Это небольшая компания, но она продолжает расти. Первоначально она была создана в сотрудничестве с египетской компанией Orascom и в течение многих лет была единственной на северокорейском рынке мобильной связи.

Однако в 2015 годы Orascom обнаружила, что в КНДР создается другая мобильная сеть под названием Byol. Египетская компания была вынуждена признаться инвесторам, что она практически утратила контроль над тремя миллионами подписчиков компании.

Есть основания скептически относиться к заявленному числу подписчиков. Оказывается, многие северокорейцы считают, что им дешевле купить новую подписку, чем платить за дополнительные минуты разговора по телефону.

Кроме того, доступ к интернету в стране остается ограниченным — владельцы телефонов могут подключаться только к закрытой сети типа интранет, которая не имеет внешнего выхода в глобальную сеть.

В 2016 году сообщалось, что в КНДР имеется всего 28 зарегистрированных доменных имен.





Имеются данные о том, что мужчины в КНДР в среднем ниже ростом, чем в Южной Корее.

Профессор Даниель Швекендик из университета Сонгюнгван в Сеуле изучил данные о росте мужчин-перебежчиков из Северной Кореи и обнаружил, что разница в росте составляет 3−8 см.

Швекендик указывает, что эта разница не может объясняться генетическими причинами, так как население обеих стран составляет одну этническую группу.

Он также не согласен с теми, кто доказывает, что перебежчики должны принадлежать к малоимущим слоям населения и поэтому иметь низкий рост.

Недоедание считается основной причиной столь резкого различия в физическом облике корейцев на севере и юге полуострова.





Фотографии столицы КНДР Пхеньяна изображают пустые широкие проспекты и чистые улицы без машин. Реальность выглядит несколько иначе.

В КНДР общая протяженность автомобильных дорог составляет 25 тысяч 554 км по данным на 2006 год, но только 3% из них заасфальтированы, то есть всего 724 км.

По другим оценкам, автовладельцев в КНДР всего 11 человек на тысячу, что означает, что большинство жителей страны пользуются автобусами и другими видами общественного транспорта.





Северная Корея в основном экспортирует каменный уголь, но объемы этого экспорта остаются государственной тайной, о них можно судить только по данным стран, закупающих этот уголь.

Большая часть северокорейского угля экспортировалась в Китай, который официально прекратил закупки в феврале 2017 года. Однако есть эксперты, подвергающие этот факт сомнению.

«Есть люди, которые отслеживают прибытие судов из Северной Кореи на угольные терминалы в Китае даже после введения запрета на импорт. Я считаю, что этот запрет существует, но выполняется не полностью», — говорит Кент Бойдстон, сотрудник института международной экономики Петерсона.

До 1973 года экономики Северной и Южной Кореи находились примерно на одном уровне по размерам ВВП.

С тех пор Республика Корея рванулась вперед, превратившись в одну из ведущих стран мира с развитой промышленностью. Компании типа Samsung или Hyundai стали известны во всем мире.

В 1980-е годы экономика КНДР прекратила рост, никаких реформ там не проводилось, в стране господствует государственный монополизм сталинского типа.





КНДР занимает 52-е место в мире по численности населения, но при этом численность вооруженных сил ставит ее на четвертое место.

Расходы на военные цели составляют до 25% ВВП, и почти все мужчины проходят военную подготовку в той или иной форме.

В прошлом доходы корейцев не слишком различались

ВВП на душу населения в долл. США, 1950−2010 гг.





Неурожаи и голод, неоднократно поражавшие страну с конца 1990-х годов, привели к резкому снижению продолжительности жизни в КНДР, но даже без учета этого фактора Северная Корея отстает от Юга на 12 лет.

В КНДР сохраняется острый дефицит продуктов питания; жители Южной Кореи живут заметно дольше отчасти потому, что лучше питаются.

Корейцы на Юге живут дольше

Средняя продолжительность жизни, 1960−2015 гг.





В 2017 году уровень рождаемости в Южной Корее упал до рекордно низкой отметки, несмотря на усилия правительства по ее стимулированию.

… но корейцы на Севере имеют больше детей

Рождаемость на тысячу человек

(зеленая линия — Южная Корея, красная линия — Северная Корея)





Власти Южной Кореи потратили уже около 70 млрд долларов на выплату премий за рождение ребенка, увеличения декретных отпусков и отпусков по уходу за новорожденными детьми, а также на оплату лечения от бесплодия.