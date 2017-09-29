Два года военной операции России в Сирии

Два года назад, 30 сентября 2015 года, Россия начала военную операцию в Сирии. Самые главные моменты сирийской кампании российских войск — в фотогалерее.



Российский самолет Су-24 на авиабазе «Хмеймим» в Сирии отправляется на боевой вылет. 3 октября 2015 года. Фото: Минобороны России

30 сентября 2015 года президент России Владимир Путин к Совету Федерации за разрешением использовать российскую армию в Сирии. Сенаторы президенту не отказали. В этот же день самолеты Воздушно-космических сил России начали наносить авиаудары по позициям террористической организации «Исламское государство».

«Было выполнено около 20 самолетовылетов, в результате которых были поражены склады боеприпасов, вооружений, горюче-смазочных материалов, скопления военной техники, командные пункты управления формированиями боевиков ИГ в горной местности полностью уничтожены», — отчитались за первый день в Минобороны России.



Похороны Олега Пешкова. 2 декабря 2015 года. Фото: Reuters

Не первые похороны россиянина, погибшего в Сирии. Но первая смерть вызвавшая резонанс во всем мире.

Российский самолет «Су-24» был сбит турецким истребителем F-16 в Сирии 24 ноября 2015 года. Президент России Владимир Путин сообщил, что самолет был уничтожен ракетой типа «воздух-воздух» над сирийской территорией и упал в 4 км от сирийско-турецкой границы со стороны Сирии. Экипаж бомбардировщика катапультировался, штурману Константину Мурахтину удалось спастись, но командир экипажа подполковник Олег Пешков был убит при приземлении боевиками. В этот же день был также сбит российский военный вертолет, который проводил спасательную операцию в районе падения фронтового бомбардировщика «Су-24», погиб пехотинец Александр Позынич.

Уничтожение самолета привело к резкому ухудшению российско-турецких отношений, президент России Владимир Путин назвал атаку на самолет «ударом в спину со стороны пособников террористов». Ситуация нормализовалась только через год — после принесенных Эрдоганом извинений и личной встречи президентов Турции и России.



Маарет-эн-Нууман, 9 января 2016 года. Фото: Reuters

Одна из самых знаменитых фотографий из Сирии за последние два года. На ней член «Сирийской гражданской обороны» (организация больше известна как «Белые каски» — прим. TUT.BY) несет тело ребенка после авианалета в городе Маарет-эн-Нууман. По словам активистов, удары наносились российскими военно-воздушными силами. Кроме того, Россию обвинили в использовании кассетных бомб.

В Минобороны в ответ на это заявили, что обладают высокоточным оружием и наносят удары только по позициям боевиков, а кассетных бомб в арсенале российских ВКС в Сирии нет.



Оркестр Мариинского театра выступил в Пальмире 5 мая 2016 года. Фото: Reuters

27 марта 2016 года правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ установили контроль над Пальмирой, которая была захвачена боевиками «Исламского государства». А 5 мая 2016 года в древнем амфитеатре Пальмиры дал концерт оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Пальмира недолго находилась под контролем сирийской армии — в декабре «Исламское государство» штурмом взяло древний город. Вторично Пальмиру удалось освободить от боевиков в марте 2017 года.



Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» у берегов Норвегии 17 октября 2016 года. Фото: Reuters

В ноябре 2016 года — январе 2017 года участие в боевых действиях приняла авиагруппа единственного авианосца ВМФ России — тяжелого авианесущего крейсера Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», который совершил дальний поход в Средиземное море.

«Летчики палубной авиации выполнили 420 боевых вылетов, в том числе 117 ночных, поразили 1 тыс. 252 объекта террористов», — сообщили в Министерстве обороны России. Но весь мир запомнил путешествие «Адмирала Кузнецова» по сильному дыму и по несчастным случаям — за это время сирийской кампании два истребителя, «Миг-29» и «Су-33», разбились при попытке сесть на палубу авианосца.



Специалисты Международного противоминного центра (МПЦ) ВС РФ работают в восточных районах сирийского города Алеппо. 29 декабря 2016 года. Фото: Министерство обороны России

Наступление на Алеппо сирийская армия при поддержке российских войск начала еще в феврале 2016 года, когда город удалось окружить и с севера отрезать боевиков от потоков снабжения со стороны турецкой границы. Но о полном освобождении Алеппо было объявлено 22 декабря 2016 года.



Президент Сирии Башар Асад в кабине «Су-25» на российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии. 27 июня 2016 года. Фото: Reuters

В 2017 году площадь территорий, подконтрольных силам Башара Асада, неуклонно увеличивалась.

«Россия предоставила оружие и боеприпасы для поддержки Сирии в ее борьбе против терроризма. Но что еще более важно, Россия пролила кровь, что является самым драгоценным, что человек может дать своему ближнему. Сирийский народ никогда не забудет своих российских братьев, стоящих на их стороне в этой национальной войне. Приветствую всех российских бойцов, руководство базы „Хмеймим“ и российское руководство. И самое большое приветствие — президенту Владимиру Путину», — написал президент Сирии в книге почетных гостей на авиабазе «Хмеймим».



Пуск крылатых ракет «Калибр» по объектам террористов в Сирии из акватории Средизменого моря. Фото: Министерство обороны России

Теперь самая главная цель сирийских правительственных войск — Дейр-эз-Зор. В 2014 году боевики «Исламского государства» взяли город и гарнизон правительственных войск одноименной авиабазы в осаду, при этом западные окраины города контролируются правительственными войсками.

В сентябре Дейр-эз-Зор был частично разблокирован сирийскими войсками. Россия поддержала сирийские наземные силы ударами авиации ВКС и крылатых ракет «Калибр», запущенных с фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен», а также с подлодок «Великий Новгород» и «Колпино». 26 сентября наступательную операцию поддержали стратегические ракетоносцы Ту-95МС. На данный момент боевики отброшены от Дейр-эз-Зора на 5−7 км к востоку от городской черты за реку Евфрат. Тем не менее они продолжают обстреливать жилые кварталы из минометов.

В результате одного из подобных обстрелов 23 сентября погиб старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Валерий Асапов , ставший первым высшим офицером Вооруженных сил РФ, жизнь которого унес конфликт в Сирии.



Фото: Министерство обороны России

По данным официальных публикаций Минобороны РФ и представителей российских региональных властей, в ходе выполнения боевых задач в Сирии погибли 38 российских военнослужащих.

С начала военной операции в Сирии в сентябре 2015 года по август 2017 года авиация ВКС России совершила более 28 тыс. боевых вылетов, нанеся около 90 тыс. авиаударов.

Сирийские правительственные войска за минувшие два года освободили от боевиков ИГ около 85% территории страны, а для полной очистки Сирии от террористов ИГ «осталось освободить около 27 тыс. 800 кв. км».

По оценкам британских специалистов, российская армия тратит на операцию в Сирии от 2,3 млн до 4 млн долларов в день, по мнению российских — 2,5 млн долларов в день «по самым заниженным оценкам».



Фото: Минобороны России

Выступая на общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН глава МИД Сирии Валид Муаллем, заявил, что успехи сирийской армии и ее союзников в Алеппо, Пальмире, Дейр-эз-Зоре и других районах страны говорят о скорой победе над террористами.

Москва также надеется , что в ближайшие месяцы борьба с террористами в Сирии подойдет к концу.