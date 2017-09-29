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Два года военной операции России в Сирии
30.09.2017 19:14 — Новости Мира | Tut.by
Два года назад, 30 сентября 2015 года, Россия начала военную операцию в Сирии. Самые главные моменты сирийской кампании российских войск — в фотогалерее.
30 сентября 2015 года президент России Владимир Путин к Совету Федерации за разрешением использовать российскую армию в Сирии. Сенаторы президенту не отказали. В этот же день самолеты Воздушно-космических сил России
«Было выполнено около 20 самолетовылетов, в результате которых были поражены склады боеприпасов, вооружений, горюче-смазочных материалов, скопления военной техники, командные пункты управления формированиями боевиков ИГ в горной местности полностью уничтожены», — отчитались за первый день в Минобороны России.
Не первые похороны россиянина, погибшего в Сирии. Но первая смерть вызвавшая резонанс во всем мире.
Российский самолет «Су-24» был
Уничтожение самолета привело к резкому ухудшению российско-турецких отношений, президент России Владимир Путин
Одна из самых знаменитых фотографий из Сирии за последние два года. На ней член «Сирийской гражданской обороны» (организация больше известна как «Белые каски» — прим. TUT.BY) несет тело ребенка после авианалета в городе Маарет-эн-Нууман. По словам активистов, удары наносились российскими военно-воздушными силами. Кроме того, Россию обвинили в использовании кассетных бомб.
В Минобороны в ответ на это заявили, что обладают высокоточным оружием и наносят удары только по позициям боевиков, а кассетных бомб в арсенале российских ВКС в Сирии нет.
27 марта 2016 года правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ установили контроль над Пальмирой, которая была захвачена боевиками «Исламского государства». А 5 мая 2016 года в древнем амфитеатре Пальмиры
Пальмира недолго находилась под контролем сирийской армии — в декабре «Исламское государство» штурмом взяло древний город. Вторично Пальмиру удалось освободить от боевиков в марте 2017 года.
В ноябре 2016 года — январе 2017 года участие в боевых действиях приняла авиагруппа единственного авианосца ВМФ России — тяжелого авианесущего крейсера Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», который совершил дальний поход в Средиземное море.
«Летчики палубной авиации выполнили 420 боевых вылетов, в том числе 117 ночных, поразили 1 тыс. 252 объекта террористов», — сообщили в Министерстве обороны России. Но весь мир запомнил путешествие «Адмирала Кузнецова»
Наступление на Алеппо сирийская армия при поддержке российских войск начала еще в феврале 2016 года, когда город удалось окружить и с севера отрезать боевиков от потоков снабжения со стороны турецкой границы. Но о полном освобождении Алеппо
В 2017 году площадь территорий, подконтрольных силам Башара Асада, неуклонно увеличивалась.
«Россия предоставила оружие и боеприпасы для поддержки Сирии в ее борьбе против терроризма. Но что еще более важно, Россия пролила кровь, что является самым драгоценным, что человек может дать своему ближнему. Сирийский народ никогда не забудет своих российских братьев, стоящих на их стороне в этой национальной войне. Приветствую всех российских бойцов, руководство базы „Хмеймим“ и российское руководство. И самое большое приветствие — президенту Владимиру Путину», — написал президент Сирии в книге почетных гостей на авиабазе «Хмеймим».
Теперь самая главная цель сирийских правительственных войск — Дейр-эз-Зор. В 2014 году боевики «Исламского государства» взяли город и гарнизон правительственных войск одноименной авиабазы в осаду, при этом западные окраины города контролируются правительственными войсками.
В сентябре Дейр-эз-Зор был частично разблокирован сирийскими войсками. Россия поддержала сирийские наземные силы ударами авиации ВКС и крылатых ракет «Калибр», запущенных с фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен», а также с подлодок «Великий Новгород» и «Колпино». 26 сентября наступательную операцию
В результате одного из подобных обстрелов 23 сентября погиб старший группы российских военных советников генерал-лейтенант
По данным официальных публикаций Минобороны РФ и представителей российских региональных властей, в ходе выполнения боевых задач в Сирии погибли 38 российских военнослужащих.
С начала военной операции в Сирии в сентябре 2015 года по август 2017 года авиация ВКС России совершила более 28 тыс. боевых вылетов, нанеся около 90 тыс. авиаударов.
Сирийские правительственные войска за минувшие два года освободили от боевиков ИГ около 85% территории страны, а для полной очистки Сирии от террористов ИГ «осталось освободить около 27 тыс. 800 кв. км».
По оценкам
Выступая на общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН глава МИД Сирии Валид Муаллем, заявил, что успехи сирийской армии и ее союзников в Алеппо, Пальмире, Дейр-эз-Зоре и других районах страны говорят о скорой победе над террористами.
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Два года назад, 30 сентября 2015 года, Россия начала военную операцию в Сирии. Самые главные моменты сирийской кампании российских войск - в фотогалерее.
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