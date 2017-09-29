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При стрельбе на избирательном участке в Каталонии пострадали четыре человека

30.09.2017 19:51 — Новости Мира | Tut.by  
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Не менее четырех человек пострадали при стрельбе на одном из избирательных участков в Каталонии, где будет проходить голосование о независимости региона от Испании. Об этом сообщает La Vanguardia.


Акция сторонников независимости Каталонии в Барселоне. 29 сентября 2017 года. Фото: Reuters

Как сообщает издание, инцидент произошел в здании школы в городе Манльеу, где размещен избирательный участок. Нападавший вел стрельбу из пневматического оружия шариками. В результате в грудь и шею ранены оказались около четырех человек.

Как сообщили очевидцы, сначала были ранены сразу три человека, а затем нападавший выстрелил еще в одного, привлеченного шумом. Раненым оказана первая помощь. Трое из пострадавших являются членами Комитета защиты референдума. Они подали жалобу на нападение в полицию женералитета.

Мэр города Манльеу — сторонник референдума Алекс Гарридо Серра — назвал в разговоре с газетой данное нападение «фашистской атакой». В своем посте в Twitter он призвал мирно защищать демократию.

Президент женералитета Каталонии (правительства региона. — РБК) Карлес Пучдемон в июне призвал ее жителей провести референдум о независимости. Датой голосования назначено 1 октября. Парламент Каталонии одобрил данное решение, а 8 сентября принял закон, подготавливающий юридическую базу «переходного периода» между заявлением о сецессии и фактической независимостью. В ответ власти Испании 20 сентября арестовали 12 сторонников независимости. Среди них оказался и заместитель вице-председателя женералитета Жозел Мария Жове. Кроме того, Конституционный суд Испании приостановил принятый каталонским парламентом закон о «переходном периоде».

В Каталонии, население которой достигает 7 млн человек, доля этнических каталонцев составляет треть. Регион пытался обрести независимость от Мадрида со второй половины XIX века. Очередная попытка сецессии произошла перед гражданской войной в 1930-е годы, однако тогда правительство региона объединилось с центральными властями против франкистов. В 1979 году Мадрид предоставил Каталонии статус автономии.

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