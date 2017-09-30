Калиновка в огне. Как горели и взрывались склады боеприпасов под Винницей
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Вечером 26 сентября на арсенале Вооруженных сил Украины в Калиновке Винницкой области . Площадь военных складов составляла 60 гектаров, на них хранились вспыхнул пожар боеприпасов, в том числе ракеты РСЗО «Смерч», «Ураган» и «Град». Взрывы настолько масштабны, что их видели из самолета «Белавиа», который следовал над Винницей в 83 тысячи тонн Минск из Ларнаки. Как горел арсенал в Калиновке и как он выглядит сейчас — в фотогалерее. Взрывы над военным арсеналом в Калиновке. 27 сентября 2017 года. Фото: Reuters К арсеналу бросили не только спасателей, но и национальную полицию и национальную гвардию Украины. 27 сентября 2017 года. Фото: Reuters Медсестра осматривают одну из эвакуированных жительниц Калиновки. Всего в результате взрывов пострадали два человека, они госпитализированы. 27 сентября 2017 года. Фото: Reuters Из близлежащих населенных пунктов были эвакуированы около 30 тысяч человек. Этих жителей одной из деревень разместили в здании гимназии в Виннице. 27 сентября 2017 года. Фото: Reuters Разрушенный дом в Калиновке.27 сентября 2017 года. Фото: Reuters Ориентировочная сумма ущерба — 800 млн долларов. 27 сентября 2017 года. Фото: Reuters «По сравнению с ночной порой интенсивность взрывов значительно уменьшилась. Если ночью это было около 60 взрывов в минуту, то сейчас это примерно 2 — 3 взрыва за это же время», — рассказали в Минобороны Украины днем 27 сентября. Фото: Reuters Власти до 1 октября закрыли движение воздушного транспорта в радиусе 40 километров от Калиновки. 27 сентября 2017 года. Фото: Reuters Солдаты Нацгвардии проходят мимо автомобиля, поврежденного взрывами в Калиновке. 27 сентября 2017 года. Фото: Reuters Житель Калиновки показывает, что осталось от его дома. 27 сентября 2017 года. Фото: Reuters Аэрофотосъемка территории военной базы после массовых взрывов на складах боеприпасов в Калиновке. 29 сентября 2017 года. Фото: Reuters Буквально сразу после пожара в Киеве заявили, что рассматривают ЧП в Калиновке как диверсию. Фото: Reuters 28 сентября главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что следствие эту версию не подтверждает. Он также рассказал, что на момент происшествия арсенал охраняло всего 17 сотрудников и несколько постов зенитного прикрытия, причем двое старших офицеров в одной из частей были сильно пьяны. Фото: Reuters
С выводом Матиоса не согласился генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. «Мы склонны считать, что все последние взрывы являются частью военных действий России», — заявил он.
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Как горел арсенал в Калиновке и как он выглядит сейчас - в фотогалерее.
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