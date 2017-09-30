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Полиция Испании закрыла более 1300 избирательных участков в Каталонии
30.09.2017 22:35 — Новости Мира | Tut.by
Испанская полиция закрыла более 1300 избирательных участков в Каталонии, на которых должен пройти референдум о независимости региона,
Как передает агентство, испанская полиция закрыла более половины из 2315 избирательных участков, чтобы остановить проведение референдума о независимости Каталонии, признанного правительством в Мадриде незаконным. В то же время, как передает La Vanguardia, сторонники референдума, среди которых учителя, учащиеся, их родители и прочие активисты,
Сторонники отделения от Испании рассказали агентству
Ранее
Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон в июне призвал жителей региона провести референдум о независимости. Голосование назначено на 1 октября. Парламент региона одобрил проведение плебисцита, а 8 сентября принял закон, который подготавливает юридическую базу для «переходного периода». В ответ власти Испании 20 сентября арестовали 12 сторонников независимости, включая заместителя вице-председателя женералитета Каталонии (правительства региона. — РБК) Жозела Мария Жове. Конституционный суд Испании отверг принятый каталонским парламентом закон о «переходном периоде».
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Испанская полиция закрыла более 1300 избирательных участков в Каталонии, на которых должен пройти референдум о независимости региона
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