Снайпер по прозвищу Охотник За Игиловцами погиб в Ираке

Снайпер Абу Тахсин ас-Салихи, прозванный Охотником За Игиловцами, погиб в Ираке. Об этом, как передает РИА Новости , в субботу объявило шиитское ополчение Ирака «Аль-Хашд аш-Шааби».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Сообщается, что Абу Тахсин получил смертельное ранение в пятницу, 29 сентября, во время боя за населенный пункт Эль-Хавиджа, расположенный на севере страны.

Пользователи социальных сетей в Ираке распространили видео, на котором известный снайпер на вопрос своего однополчанина о том, сколько членов ИГ (запрещенная в России террористическая группировка) ему удалось уничтожить, отвечает — 321. За это снайпера называли Шейх Снайперов, Соколиный Глаз и Охотник За Игиловцами.

На похороны ополченца в его родной город Басра на юге Ирака прибыли командиры ополчения, а также представитель духовного лидера шиитов Ирака Аятоллы Али ас-Систани.

Абу Тахсин ас-Салихи ранее служил в иракской армии и был участником всех войн, которые вел Багдад, начиная с 1973 года.