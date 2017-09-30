ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Снайпер по прозвищу Охотник За Игиловцами погиб в Ираке

30.09.2017 22:10 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Снайпер Абу Тахсин ас-Салихи, прозванный Охотником За Игиловцами, погиб в Ираке. Об этом, как передает РИА Новости, в субботу объявило шиитское ополчение Ирака «Аль-Хашд аш-Шааби».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Сообщается, что Абу Тахсин получил смертельное ранение в пятницу, 29 сентября, во время боя за населенный пункт Эль-Хавиджа, расположенный на севере страны.

Пользователи социальных сетей в Ираке распространили видео, на котором известный снайпер на вопрос своего однополчанина о том, сколько членов ИГ (запрещенная в России террористическая группировка) ему удалось уничтожить, отвечает — 321. За это снайпера называли Шейх Снайперов, Соколиный Глаз и Охотник За Игиловцами.

На похороны ополченца в его родной город Басра на юге Ирака прибыли командиры ополчения, а также представитель духовного лидера шиитов Ирака Аятоллы Али ас-Систани.

Абу Тахсин ас-Салихи ранее служил в иракской армии и был участником всех войн, которые вел Багдад, начиная с 1973 года.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Снайпер Абу Тахсин ас-Салихи, прозванный Охотником За Игиловцами, погиб в Ираке.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
При стрельбе на избирательном участке в Каталонии пострадали четыре человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика