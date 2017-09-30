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Снайпер по прозвищу Охотник За Игиловцами погиб в Ираке
30.09.2017 22:10 — Новости Мира | Tut.by
Снайпер Абу Тахсин ас-Салихи, прозванный Охотником За Игиловцами, погиб в Ираке. Об этом, как передает
Сообщается, что Абу Тахсин получил смертельное ранение в пятницу, 29 сентября, во время боя за населенный пункт Эль-Хавиджа, расположенный на севере страны.
Пользователи социальных сетей в Ираке распространили видео, на котором известный снайпер на вопрос своего однополчанина о том, сколько членов ИГ (запрещенная в России террористическая группировка) ему удалось уничтожить, отвечает — 321. За это снайпера называли Шейх Снайперов, Соколиный Глаз и Охотник За Игиловцами.
На похороны ополченца в его родной город Басра на юге Ирака прибыли командиры ополчения, а также представитель духовного лидера шиитов Ирака Аятоллы Али ас-Систани.
Абу Тахсин ас-Салихи ранее служил в иракской армии и был участником всех войн, которые вел Багдад, начиная с 1973 года.
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Снайпер Абу Тахсин ас-Салихи, прозванный Охотником За Игиловцами, погиб в Ираке.
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