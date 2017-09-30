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1 октября Каталония должна проголосовать за или против независимости

01.10.2017 08:00 — Новости Мира | Tut.by  
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1 октября власти Каталонии планируют провести референдум о независимости. Выносимый на голосование вопрос звучит так: «Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики?». Испанское правительство не признает легитимость плебисцита.


Фото: Reuters

В июне 2017-го глава Женералитета (правительства Каталонии) Карлес Пучдемон призвал жителей региона провести референдум о независимости. Региональный парламент одобрил проведение плебисцита. Если голосование состоится, каталанцы должны будут ответить на вопрос «Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики?».

Власти Испании выступают категорически против референдума. Мадрид ссылается на решение Конституционного суда, который постановил, что «автономная область не имеет права в одностороннем порядке созывать референдум, позволяющий решать вопрос о принадлежности к Испании». В Барселоне (столица Каталонии) на это отвечают, что плебисцит будет иметь законную силу, поскольку одобрен региональным парламентом.


Фото: Reuters

Накануне референдума власти Испании от сугубо юридических методов перешли к силовым. Плебисцит попытались пресечь обысками, арестами каталонских чиновников, конфискацией бюллетеней и урн для голосования, а также блокировкой сайтов. За день до референдума испанская полиция закрыла более половины из 2315 избирательных участков в школах, где должно пройти голосование.

Сторонники независимости Каталонии не сдаются: 29 и 30 сентября во многих крупных городах прошли массовые митинги в поддержку референдума. А в ответ на закрытие избирательных участков активисты заняли около 163 школ, чтобы не дать испанской полиции помешать голосованию в них. Каталанцы пообещали провести голосование в больницах и церквях, если полиция закроет все участки в школах.


В истории Каталонии были периоды независимости. Регион вошел в состав Испании в 1714 году после войны за испанское наследство. В XIX и XX веках Каталония предпринимала несколько попыток отделиться, но этому положила конец Гражданская война в Испании и диктатура Франко. В 1979 году регион получил статус автономии и с тех пор не раз высказывал желание отделиться.

Кроме исторических, у каталанцев есть и экономические причины добиваться независимости. Каталония — одна из самых богатых автономных областей Испании (всего их 17). На ее долю приходится 19% ВВП страны и 25% испанского экспорта. При этом каталанцы вносят в бюджет страны в виде налогов больше, чем получают из казны Испании в виде субсидий.

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Если голосование состоится, каталанцы должны будут ответить на вопрос "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики?".

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