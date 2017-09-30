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Тиллерсон впервые рассказал о попытках США начать диалог с КНДР
01.10.2017 08:35 — Новости Мира | Tut.by
США пытаются начать переговоры с КНДР и выяснить, чего хотят власти Пхеньяна, признал госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Пхеньян тем не менее пока что не подает сигналов о заинтересованности в таких переговорах, уточнили в Госдепе.
Глава Госдепартамента США впервые публично описал попытки Вашингтона начать переговоры с КНДР.
«Мы спрашиваем: „Хотели ли бы они поговорить?“ У нас есть каналы коммуникации с Пхеньяном. Мы не в темноте», — заявил он на выступлении во время своей поездки в Китай, передает
«Мы можем говорить с ними. Мы говорим с ними», — сказал глава Госдепа, не уточнив, какие американцы и как часто участвуют в этих контактах.
Цель таких переговоров, по словам Тиллернона, выяснить напрямую у КДНР, что им хотелось бы обсудить. «Мы пока что не зашли так далеко», — заключил он.
Госдеп США вскоре выпустил разъясняющее сообщение, в котором описал положение дел. «Власти КНДР не дали никакого сигнала о том, что они заинтересованы или готовы к переговорам по денуклеаризации», — заявила представительница внешнеполитического ведомства США Хизер Науэр. Она не стала раскрывать детали.
До этого момента Тиллерсон почти ничего не говорил о переговорах Вашингтона с Пхеньяном. 20 сентября он признал, что у США есть «очень, очень ограниченные» контакты с постпредом КНДР при ООН.
Ранее источники
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США пытаются начать переговоры с КНДР и выяснить, чего хотят власти Пхеньяна, признал госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
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