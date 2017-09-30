|
В КНДР грозят устроить США ядерную катастрофу при продолжении санкционной политики
01.10.2017 11:06 — Новости Мира | Tut.by
КНДР пригрозила США ядерной катастрофой в случае продолжения санкционной политики и отправки стратегических бомбардировщиков к Корейскому полуострову. Об этом говорится в заявлении представителя комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе, распространенном в воскресенье агентством ЦТАК.
«Мы в очередной раз напоминаем, что наши силы находятся в полной боевой готовности. Использование санкционной дубинки и направление бомбардировщиков являются актами самоубийства, которые ведут к ядерной катастрофе, способной превратить территорию США в море огня», — говорится в нем.
КНДР в очередной раз подвергла критике заявления президента США Дональда Трампа, касающиеся страны, и назвала его «сумасшедшим американским стариком».
В настоящее время ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетали над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представитель комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе добавил, что использование санкционной дубинки и бомбардировщиков являются актами...
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии