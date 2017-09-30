В Каталонии полиция выводит людей с участков для голосования и изымает урны

В 10.00 по минскому времени 1 октября в Каталонии начался референдум о независимости от Испании, который не признают власти страны. Выносимый на голосование вопрос звучит так: «Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики?». Полиция изымает урны для голосования, а также выводит людей с избирательных участков. Сообщает о пострадавших в стычках с полицией.



Фото: Reuters

В 10 утра открылись избирательные участки. Накануне полиция по приказу испанских властей закрыла около половины из 2315 избирательных участков в школах, где должно было пройти голосование.

Опасаясь закрытия остальных участков, сторонники референдума уже ночью выстроились в очереди для голосования. В десятках школ ночью дежурили местные жители, многие пришли семьями. Некоторые школы охраняют фермеры, которые окружили здания сельхозтехникой.

Организаторы референдума смогли на эти участки доставить урны и бланки для голосования. Также предусмотрена возможность для граждан проголосовать на любом открытом участке.

Полиция начала изымать урны на некоторых участках сразу после их открытия.

Гражданская гвардия Испании, например, выломала дверь на избирательном участке в Сан-Жульян-де-Рамис, где должен был голосовать глава Каталонии Карлес Пучдемон, передает ТАСС . Пучдемон отдал свой голос на участке в Корнелья-дель-Терри.

El president Puigdemont vota. No poden silenciar la veu d’un poble. Votarem i guanyarem pic.twitter.com/lQYf3Wq5ki — Jordi Sànchez (@jordisanchezp) 1 октября 2017 г.

В Барселоне на участке в колледже Джауме Бальмес полиця стала выводить людей силой, есть пострадавшие, передает Nacio Digital .

В Барселоне полиция применила резиновые пули для разгона людей, сообщает Sky News .

Власти Испании выступают категорически против референдума. Мадрид ссылается на решение Конституционного суда, который постановил, что «автономная область не имеет права в одностороннем порядке созывать референдум, позволяющий решать вопрос о принадлежности к Испании». В Барселоне (столица Каталонии) на это отвечают, что плебисцит будет иметь законную силу, поскольку одобрен региональным парламентом.