В Сеуле оценили претензии Китая почти на 3 трлн долларов природных ресурсов КНДР

Неосвоенные минеральные ресурсы Северной Кореи в 14 раз превышают запасы природного сырья в Южной Корее и оцениваются примерно в $ 2,79 трлн, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на доклад экспертов Korea Resources Corp.



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В докладе говорится, что Пхеньян уже подписал 38 контрактов с иностранными компаниями на добычу полезных ископаемых: от золота и серебра до угля. При этом отмечается, что 33 контракта заключены с китайскими компаниями. Французским фирмам досталось два контракта, швейцарским один, остальные получили японские фирмы.

При этом в докладе уточняется, что все десять долгосрочных контрактов, заключенных на срок от десяти до 50 лет, достались китайским компаниям.

Южнокорейские фирмы, которые в свое время инвестировали около $ 42 млн в разработку ресурсов КНДР, остановили свои проекты после торпедной атаки северокорейскими войсками корвета «Чхонан» в 2010 году. Тогда погибли 50 южнокорейцев, в том числе два гражданских лица​.

После успешных испытаний КНДР водородной боеголовки президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность прекращения торговых отношений со странами, которые ведут бизнес с Пхеньяном. «США, — как написал президент, — рассматривают помимо других вариантов [решения ситуации с ядерной программой КНДР] прекращение любой торговли с любой страной, ведущей бизнес с Северной Кореей». Однако подробно о планах глава Белого дома говорить тогда не стал.​

В начале сентября Трамп объявил о новых экономических санкциях против Северной Кореи и стран, которые ведут бизнес с КНДР. «Толерантность к этой позорной практике должна закончиться сейчас», — заявил Трамп, говоря о ядерной политике КНДР. «Ядерное оружие Северной Кореи и ее ракетные разработки — это серьезная угроза миру и безопасности», — добавил американский глава.

Он также похвалил китайского лидера Си Цзиньпина, по распоряжению которого Центральный банк Китая запретил китайским кредитным организациям вести бизнес с северокорейскими компаниями. Такую политику Трамп назвал «очень смелым» и «неожиданным» шагом. «Иностранные банки столкнутся с четким выбором: вести бизнес с Соединенными Штатами или облегчать торговлю с беззаконным режимом в Северной Корее. Режим этой страны больше не может рассчитывать на то, что другие будут способствовать его торговой и банковской деятельности», — заверил тогда Трамп.