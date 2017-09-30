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В Австрии запретили носить паранджу и медицинские маски

01.10.2017 16:17 — Новости Мира | Tut.by  
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В Австрии с 1 октября вступил в силу запрет на ношение закрывающих лицо мусульманских паранджи, бурки и никаба. Об этом сообщает РИА Новости.


Фото: Reuters

Также власти запретили маскарадные маски не в праздничные дни, а также медицинские маски, если это не прописано врачом. При этом в отношении самих врачей, закрывающих лицо от потенциальной инфекции, ограничения не действуют.

Агентство отмечает, что из-за нововведения могут пострадать клоуны, спортсмены-фехтовальщики, а также любой человек, кто в мороз прикроет лицо шарфом. Нарушителей будут штрафовать на 150 евро.

Запрет стал одним из пунктов нового закона об интеграции мигрантов в стране.

В нескольких европейских странах действует запрет на ношение в общественных местах мусульманского женского одеяния, закрывающего все тело и лицо. Во Франции такой закон вступил в силу в 2011 году. После этого несколько мусульманок обратились в суд, заявив, что ограничения нарушают право на свободу вероисповедания. В июле 2014-го Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил законность требований властей. Ношение паранджи во Франции наказывается штрафом в размере 150 евро.

 
 
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Новый австрийский закон запрещает, в частности, ношение никабов.

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