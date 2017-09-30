Преступник напал с ножом на прохожих в Марселе. Два человека погибли

В Марселе неизвестный с ножом напал на посетителей вокзала. Прибывшим полицейским удалось его обезвредить.



Фото: страница Nerti U. Qatja в twitter

Как сообщает агентство Reuters, сотрудники французских сил безопасности застрелили мужчину, который напал на людей с ножом на вокзале в Марселе.

Источник агентства в правоохранительных органах сообщил о том, что преступник успел смертельно ранить двоих посетителей вокзала. Информации о том, есть ли еще пострадавшие в результате нападения.

По данным BFM, смертельный удар ножом получила женщина, находившаяся на вокзале в момент нападения. Еще одна посетительница, по информации издания, осталась жива.

Известно, что нападение убийца сопровождал выкриками «Аллах акбар».

В официальном Twitter марсельской полиции указывается, что на вокзале Сен Шарль была проведена спецоперация, в результате которой был убит преступник. Случившееся на вокзале там предварительно расценили как теракт.

Министр внутренних дел Франции Жерар Коломб сообщил, что незамедлительно выезжает в Марсель, чтобы лично принять участие в расследовании.