|
Преступник напал с ножом на прохожих в Марселе. Два человека погибли
01.10.2017 16:38 — Новости Мира | Tut.by
В Марселе неизвестный с ножом напал на посетителей вокзала. Прибывшим полицейским удалось его обезвредить.
Как сообщает агентство Reuters, сотрудники французских сил безопасности застрелили мужчину, который напал на людей с ножом на вокзале в Марселе.
Источник агентства в правоохранительных органах сообщил о том, что преступник успел смертельно ранить двоих посетителей вокзала. Информации о том, есть ли еще пострадавшие в результате нападения.
По данным BFM, смертельный удар ножом получила женщина, находившаяся на вокзале в момент нападения. Еще одна посетительница, по информации издания, осталась жива.
Известно, что нападение убийца сопровождал выкриками «Аллах акбар».
В официальном Twitter марсельской полиции указывается, что на вокзале Сен Шарль была проведена спецоперация, в результате которой был убит преступник. Случившееся на вокзале там предварительно расценили как теракт.
Министр внутренних дел Франции Жерар Коломб сообщил, что незамедлительно выезжает в Марсель, чтобы лично принять участие в расследовании.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фото: страница Nerti U. Qatja в twitter
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии